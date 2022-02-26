عربي-دولي

بعد احتجازهم في لفوف.. السلطات الأوكرانية تخلي سبيل أربعة عراقيين

Lebanon 24
26-02-2022 | 11:30
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت إخلاء سبيل أربعة مواطنين عراقيين احتجزتهم السلطات الأوكرانية في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.

وذكرت في بيان صحفي: "حال ورود معلومات إلى سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا عن احتجاز أربعة مواطنين عراقيين في مركز للشرطة بمدينة (لفيف) غرب أوكرانيا، تدخلت السفارة وخاطبت الجهات المختصة للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز".

وأضافت، أن "الجهود أثمرت عن إخلاء سبيلهم، وجرى التواصل معهم من قبل السفارة للإطمئنان على أوضاعهم".

وأشارت الخارجية العراقية، إلى أن "المواطنين العراقيين الأربعة توجهوا إلى الحدود الدولية الأوكرانية مع بولندا، وبعد تجوالهم في مركز المدينة بحثا عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفظ عليهم".

ودعت السفارة الجالية العراقية في أوكرانيا إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، والالتزام بتوجيهات الجهات الأوكرانية المعنية بحماية المدنيين حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، وعدم مغادرة مساكنهم إلا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى.
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