روسيا والسودان يؤكدان سعيهما لتطوير التعاون العسكري والأمني





وفي تصريحات صحفية قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن نائب الوزير ألكسندر فومين التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.



وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكدا عزمهما على "مواصلة التعاون المفيد للجانبين في المجالين العسكري والعسكري التقني". أكد الجانبان الروسي والسوداني عزم موسكو والخرطوم على تطويرالتعاون الثنائي في المجالين العسكري والأمني، وذلك خلال محادثات أجراها مسؤول سوداني رفيع مع المسؤولين في موسكو.وفي تصريحات صحفية قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن نائب الوزير ألكسندر فومين التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكدا عزمهما على "مواصلة التعاون المفيد للجانبين في المجالين العسكري والعسكري التقني".

من جهته جاء في بيان صدر عن مجلس السيادة الانتقالي أن دقلو وفومين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".



وذكر المجلس أن الجانبين أكدا على ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن.