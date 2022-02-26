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عربي-دولي
روسيا والسودان يؤكدان سعيهما لتطوير التعاون العسكري والأمني
Lebanon 24
26-02-2022
|
12:00
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أكد الجانبان الروسي والسوداني عزم موسكو والخرطوم على تطويرالتعاون الثنائي في المجالين العسكري والأمني، وذلك خلال محادثات أجراها مسؤول سوداني رفيع مع المسؤولين في موسكو.
وفي تصريحات صحفية قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن نائب الوزير ألكسندر فومين التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكدا عزمهما على "مواصلة التعاون المفيد للجانبين في المجالين العسكري والعسكري التقني".
من جهته جاء في بيان صدر عن مجلس السيادة الانتقالي أن دقلو وفومين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".
وذكر المجلس أن الجانبين أكدا على ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن.
وأشار البيان إلى أن نائب وزير الدفاع الروسي أعلن التزام بلاده بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل، وعزمها التعامل مع السودان وفق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما أفاد المدلس أيضا بأن دقلو التقى في موسكو سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف ليبحث معه أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وروسيا في جميع المجالات وعلى كافة المستويات الثنائية والدولية.
ووفقا لبيان المجلس فقد اتفق الجانبان على "تفعيل جميع الاتفاقيات السابقة في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية والأمنية، وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات ونقل التقانة".
وجاء في البيان أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني امتدح "مواقف روسيا تجاه السودان، وما تقدمه من دعم وسند له، في المحافل الدولية، مؤكداً رغبة السودان في تعزيز هذا التنسيق بشكل أوسع خلال المرحلة المقبلة، وبناء شراكات استراتيجية تحقق مصالح شعبي البلدين". من جانبه أكد لاتروشيف سعي روسيا "لمضاعفة تنسيقها على المستويات كافة بما يحقق مصلحة الدولتين".
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