عربي-دولي

النيجر تفرج عن قياديين إرهابيين بعضهم من منتسبي "بوكو حرام"

Lebanon 24
26-02-2022 | 12:30
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أعلن مسؤولون ووسائل إعلام رسمية أن النيجر أفرجت عن قياديين إرهابيين بينهم عناصر من "بوكو حرام" خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إطار جهود المصالحة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا.

وجاء الإعلان على لسان الرئيس محمد بازوم مساء الجمعة خلال اجتماع حول الوضع الأمني حضره مسؤولون عسكريون وحكوميون وقادة محليون، بحسب التلفزيون الرسمي.

ونقل عن بازوم قوله "حددت تسعة قياديين إرهابيين.. نُصحت بالإفراج عن السجناء الذي استقبلتهم فيما بعد في القصر الرئاسي لأنني أسعى للسلام".

وكان السجناء محتجزين في بلدة كولو الجنوبية في سجن كوتوكالي الذي يحظى بحراسة أمنية مشددة.

وصرح مصدر رئاسي لوكالة فرانس برس بأن "عملية الإفراج هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في إطار السعي للسلام واستعادته في النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في 1995".

وذكر أنه أفرج عنهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومن بينهم عناصر من بوكو حرام.

وتعد النيجر أفقر دول العالم بحسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وتكافح سلطاتها تمردين جهاديين.
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