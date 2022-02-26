عربي-دولي

بيسكوف: نرصد هجمات سيبرانية مستمرة على موقع الكرملين

Lebanon 24
26-02-2022 | 13:00
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مساء اليوم السبت أن الرئاسة الروسية ترصد هجمات سيبرانية مستمرة على موقعها الإلكتروني.

وقال بيسكوف لوكالة "تاس" الروسية: "الهجمات تتواصل بلا توقف، وعمل الموقع كثيرا ما يتعثر".
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الكرملين

هجمات سيبرانية

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