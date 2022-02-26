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المندوب الروسي في مجلس الأمن يعلق على فيديو منتشر لحادث دهس في كييف

Lebanon 24
26-02-2022 | 13:30
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علق المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا على الأنباء التي زعمت بأن دبابات روسية تدهس السيارات المدنية في أوكرانيا.

وقال المندوب الروسي إن كل الذي تسمعونه عن المدرعات الروسية التي تدهس السيارات المدنية في أوكرانيا واضح من الفيديو أنها فبركات، إذ أن هذه مضادات طائرات متحركة أوكرانية، ولا تستخدم روسيا مثل هذه المنظومات المتقادمة في عتادها العسكري.
 
 
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