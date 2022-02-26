روسيا تعلن عن خطوات عاجلة للرد على تعليق عضويتها في مجلس أوروبا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزارة ستتخذ خطوات عاجلة ردا على قرار تعليق حقوق الوفد الروسي في مجلس أوروبا.وكتبت على "تيليغرام": "كان هذا القرار المسيس علنا والصادر عن اللجنة العسكرية الأوروبية دليلا آخر على أن مجلس أوروبا فقد استقلاله، وتحول إلى أداة مطيعة للكتلة الغربية وأقمارها الصناعية، وهو غارق في معايير مزدوجة".وأضافت: "حسنا، هذا ليس خيارنا.. في والمستقبل القريب، سنقرر خطواتنا الجوابية".

وقررت لجنة وزراء مجلس أوروبا أمس الجمعة تعليق عضوية روسيا في المجلس، وأعلن عن ذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.وأشار دي مايو إلى أن "اللجنة المكونة من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة اتخذت قرارها هذا استنادا إلى المادة 8 من ميثاق مجلس أوروبا، التي تقتضي إمكانية تعليق عضوية أي دولة فيه في حال ارتكابها خرقا جسيما لالتزامها باحترام مبدأ سيادة القانون".وأضاف: "ترى إيطاليا أن هذا الإجراء ضروري في ظل العدوان العسكري الروسي غير المقبول ضد أوكرانيا الذي يعتبر خرقا جسيما للقانون الدولي".