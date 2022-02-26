عربي-دولي

الدفاع الروسية: تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود

Lebanon 24
26-02-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-923592-637814946913847071.jpg
Doc-P-923592-637814946913847071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود عند جزيرة زمييني التي استسلمت حاميتها الأوكرانية للقوات الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "حاولت الزوارق الأوكرانية مساء الجمعة مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود، التي كانت تقوم بإجلاء الجيش الأوكراني المستسلم من جزيرة زمييني".

وأضاف: "أثناء عملية إخلاء 82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية من الجزيرة، حاول 16 قاربا من البحرية الأوكرانية، باستخدام تكتيكات الأسراب مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود"، مشيرا إلى أن "بعض القوارب كانت تتخفى بأنها سفن مدنية".

وتابع: "هاجمت الزوارق الأوكرانية للانتقام ممن ألقوا أسلحتهم واتهموا روسيا بقتل الجنود، ونتيجة للمعركة البحرية، دمرت 6 قوارب تابعة للبحرية الأوكرانية. ولم يصب أي من العسكريين الأوكرانيين البالغ عددهم 82 من جزيرة زمييني بأذى".

وشدد كوناشينكوف على أنه "لا نستبعد قيام الطائرات الأميركية بدون طيار بتوجيه القوارب الأوكرانية إلى مكان سفن أسطول البحر الأسود الروسية".

وأوضح: "أود أن أوجه انتباها خاصا، إلى أنه وأثناء هجوم الزوارق الأوكرانية، قامت الطائرات الجوية الاستراتيجية الأميركية بدون طيار "RQ-4 Global Hawk" و "MQ-9A Reaper" بدوريات فوق منطقة الهجوم، ومن المرجح جدا أن الطائرات الأميركية هي التي وجهت القوارب الأوكرانية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2022-02-27
00:25 | 2022-02-27
00:15 | 2022-02-27
00:13 | 2022-02-27
00:00 | 2022-02-27
23:39 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website