أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود عند جزيرة زمييني التي استسلمت حاميتها الأوكرانية للقوات الروسية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "حاولت الزوارق الأوكرانية مساء الجمعة مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود، التي كانت تقوم بإجلاء الجيش الأوكراني المستسلم من جزيرة زمييني".وأضاف: "أثناء عملية إخلاء 82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية من الجزيرة، حاول 16 قاربا من البحرية الأوكرانية، باستخدام تكتيكات الأسراب مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود"، مشيرا إلى أن "بعض القوارب كانت تتخفى بأنها سفن مدنية".وتابع: "هاجمت الزوارق الأوكرانية للانتقام ممن ألقوا أسلحتهم واتهموا روسيا بقتل الجنود، ونتيجة للمعركة البحرية، دمرت 6 قوارب تابعة للبحرية الأوكرانية. ولم يصب أي من العسكريين الأوكرانيين البالغ عددهم 82 من جزيرة زمييني بأذى".وشدد كوناشينكوف على أنه "لا نستبعد قيام الطائرات الأميركية بدون طيار بتوجيه القوارب الأوكرانية إلى مكان سفن أسطول البحر الأسود الروسية".وأوضح: "أود أن أوجه انتباها خاصا، إلى أنه وأثناء هجوم الزوارق الأوكرانية، قامت الطائرات الجوية الاستراتيجية الأميركية بدون طيار "RQ-4 Global Hawk" و "MQ-9A Reaper" بدوريات فوق منطقة الهجوم، ومن المرجح جدا أن الطائرات الأميركية هي التي وجهت القوارب الأوكرانية".