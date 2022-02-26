عربي-دولي

رئيس أوكرانيا: تصدينا للعدو.. وكل من يريد المساعدة سنسلحه

Lebanon 24
26-02-2022 | 15:30
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن أوكرانيا "أخرجت" خطة الهجوم الروسية "عن مسارها" في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيا الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتن لوقف الحرب.


وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك: "صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو"، موضحا أن "القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة".

وقال زيلينسكي في الفيديو: "كل صديق لأوكرانيا يريد الانضمام لأوكرانيا للدفاع عن البلد، من فضلك تعال، سنعطيك أسلحة".
 
كما طالب الأوكرانيين الذين فروا من حدود البلاد، إلى "العودة" للمساعدة في الدفاع عن الدولة.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت ألمانيا والمجر إلى "التحلي بالشجاعة" ودعم استبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده.
 
وأضاف زيلينسكي: "لدينا بالفعل دعم شبه كامل من دول الاتحاد الأوروبي لفصل روسيا عن سويفت. آمل أن تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار. لدينا الشجاعة للدفاع عن وطننا والدفاع عن أوروبا".

ويأتي حديث زيلينسكي في الفيديو، بعد فيديو أول له السبت، من شوارع كييف، في رسالة للرد على مزاعم بأنه قبل عرضا أميركيا بالإخلاء.
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