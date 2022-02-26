وزير الري المصري: لن نستغني عن أي قطرة مياه من حصتنا

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، على أن بلاده لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها في المياه، قائلا: "مش هنسيب أي حاجة للصدفة".وشدد وزير الري خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، حول آخر تطورات قضية المياه، بمقر وزارة الري: "مصر لن تستغنى عن أي قطرة مياه من حصتها، وكل واحد يفهمها بطريقته".كما شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم مع الدولة الإثيوبية لحل أزمة ملء سد النهضة، لافتا إلى أن علاقة مصر مع السودان طيبة وهناك تنسيق على أعلى مستوى.ودعا عبد العاطي إلى "ضرورة الابتعاد عن سيناريوهات التهديد الجارية حتى لا يفهمها الجانب الإثيوبي بشكل خاطئ"، قائلا: "يجب الابتعاد عن هذه السيناريوهات في معالجة القضية الجارية، ويجب علينا أن نطمئن الناس أن هناك أكثر من عامين للحوار في المستقبل".