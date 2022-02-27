روسيا.. اعتقال أكثر من 3 آلاف متظاهر ضد الحرب على أوكرانيا

كتبت الحرة:

اعتقلت السلطات الروسية في ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا تنديدا بالهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق ما نقلت منظمة "أو في دي-انفو" المتخصصة غير الحكومية، السبت.وقالت المنظمة إنه منذ بدء الهجوم الخميس، "اعتقل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و52 شخصا" بينهم 467 السبت.وارتفعت وتيرة هذه التظاهرات في مختلف أنحاء روسيا رغم قرار السلطات بحظرها.وتظاهر آلاف ضد الغزو الروسي لأوكرانيا لكن رد فعل الشرطة هو نفسه عندما يتعلق الأمر بانتقاد الكرملين اذ تعمد الى اعتقال المئات.هذا الأمر جعل التحرك ينتقل الى المساحات الافتراضية حيث بدأ بإسماع صوته وصولا الى تلقي الدعم من شخصيات مشهورة أحيانا.وظهرت الأعلام الأوكرانية على صور التعريف الشخصي، ورموز تعبيرية لعيون باكية. وتصدر هاشتاغ لا للحرب العناوين على تويتر السبت.منذ الخميس يوم بدء الغزو، أعرب عدد من المشاهير الروس النافذين عن صدمتهم وعجزهم وطالبوا بوقف فوري لهذه الحرب في قلب أوروبا.