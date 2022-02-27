عربي-دولي

روسيا.. اعتقال أكثر من 3 آلاف متظاهر ضد الحرب على أوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2022 | 00:00
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كتبت الحرة:
 
اعتقلت السلطات الروسية في ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا تنديدا بالهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق ما نقلت منظمة "أو في دي-انفو" المتخصصة غير الحكومية، السبت.

وقالت المنظمة إنه منذ بدء الهجوم الخميس، "اعتقل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و52 شخصا" بينهم 467 السبت.

وارتفعت وتيرة هذه التظاهرات في مختلف أنحاء روسيا رغم قرار السلطات بحظرها.

وتظاهر آلاف ضد الغزو الروسي لأوكرانيا لكن رد فعل الشرطة هو نفسه عندما يتعلق الأمر بانتقاد الكرملين اذ تعمد الى اعتقال المئات.

هذا الأمر جعل التحرك ينتقل الى المساحات الافتراضية حيث بدأ بإسماع صوته وصولا الى تلقي الدعم من شخصيات مشهورة أحيانا.

وظهرت الأعلام الأوكرانية على صور التعريف الشخصي، ورموز تعبيرية لعيون باكية. وتصدر هاشتاغ  لا للحرب العناوين على تويتر السبت.

منذ الخميس يوم بدء الغزو، أعرب عدد من المشاهير الروس النافذين عن صدمتهم وعجزهم وطالبوا بوقف فوري لهذه الحرب في قلب أوروبا.
 
وحصد منشور مدون الفيديو الشهير ومنتج الأفلام الوثائقية يوري دود مليون "لايك".
وقال "أخط هذه السطور لسبب. عندما يكبر أطفالي ويكتشفون هذه اللحظة في التاريخ سيصدمون ويسألونني + أبي ماذا فعلت أنت؟ + أريد أن يكون لدي دليل خطي يقول انني لم أختر هذا النظام ولم أدعم غضبه الامبريالي".

وقالت إيلينا تشيرنينكو مراسلة صحيفة "كومرسانت" إنها استُبعدت من مجموعة الصحافيين المخصصة لوزير الخارجية سيرغي لافروف لإطلاقها عريضة مناهضة للحرب بين زملائها.

وحظيت رسالة مفتوحة من مهن الفنون والثقافة السبت بدعم أكثر من ألفي ممثل ومخرج ومهندس معماري رافضين لحجة فلاديمير بوتين الذي وصف الغزو بأنه عملية "لحفظ السلام" لانقاذ الناطقين بالروسية في شرق اوكرانيا.

وجاء فيها "فرض السلام باستخدام القوة هو أمر غير منطقي".
المصدر: الحرة
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