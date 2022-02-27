عربي-دولي

ردا على مزاعم روسية.. البنتاغون ينفي مشاركته في عمليات بحرية أوكرانية

Lebanon 24
27-02-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-923678-637815174631777426.jpg
Doc-P-923678-637815174631777426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة ضالعة بأي شكل من الأشكال في العمليات البحرية الأوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود جنوبي أوكرانيا.

ووصف كيربي في تغريدة عبر تويتر هذه الادعاءات بالكاذبة، مؤكدا أن واشنطن لم تقدم المعلومات أو أي دعم آخر في تلك العملية وأن هذه كذبة جديدة من وزارة الدفاع الروسية.
 
وأعلنت الدول الغربية، لا سيّما الولايات المتحدة، استمرارها بتزويد أوكرانيا بالمساعدة خصوصا في مجال الأسلحة والذخيرة، منذ بدء الغزو الروسي.

وكان مسؤول رفيع في البنتاغون قال، السبت، إن حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا تضمنت صواريخ جافلين المضادة للدروع، لدعم الدفاعات الأوكرانية ضد الغزو الروسي.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن في وقت سابق، السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي.

وقال بلينكن في بيان "هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى".

يذكر أن روسيا تستخدم في أوكرانيا "أكثر من 50%" من القوات التي حشدتها على الحدود وتبدو "محبطة بشكل متزايد" من المقاومة الصلبة التي يبديها الجيش الأوكراني، وفق ما أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2022-02-27
06:45 | 2022-02-27
06:30 | 2022-02-27
06:00 | 2022-02-27
05:30 | 2022-02-27
04:54 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website