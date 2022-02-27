عربي-دولي

بايدن: هذه العلامة تظهر "خطأ تقدير" بوتن الفادح

Lebanon 24
27-02-2022 | 01:30
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة نُشرت السبت، إن التعليقات من فنلندا والسويد المحايدتين حول احتمال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تظهر عمق سوء تقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتداعيات غزو أوكرانيا.


وقال بايدن في مقابلة جرت الجمعة مع برايان تيلر، أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس حلف الأطلسي فحسب أكثر وحدة، بل انظر إلى ما يحدث فيما يتعلق بفنلندا، وانظر إلى ما يحدث فيما يتعلق بالسويد، وانظر إلى ما يحدث في البلدان الأخرى. أعني أنه (بوتن) يتسبب في تأثير معاكس تماما لما كان يقصده".

وقال بايدن "كل ما أعرفه هو أننا يجب أن نواصل هذا المسار مع بقية حلفائنا".
 
قالت روسيا إن قبول السويد وفنلندا المُحتمل في حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيستدعي ردا حازما من موسكو، اعتبره محللون "تهديدا يزيد مِن تعقيد الأمور، وقد يدفع البلدين للانضمام خشية مصير أوكرانيا، وهو ما يعد فرصة ومكسبا للحلف".

واحتمال انضمام البلدين الإسكندنافيين إلى "الناتو" يثير قلق موسكو، التي عبّرت على لسان وزارة خارجيتها عن قلقها من هذا الأمر، متحدثة عن عواقب وخيمة، على اعتبار أن الدولتين تعدان "الفناء الخلفي لموسكو".
المصدر: سكاي نيوز
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