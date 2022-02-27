بايدن: هذه العلامة تظهر "خطأ تقدير" بوتن الفادح

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة نُشرت السبت، إن التعليقات من فنلندا والسويد المحايدتين حول احتمال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تظهر عمق سوء تقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتداعيات غزو أوكرانيا.وقال بايدن في مقابلة جرت الجمعة مع برايان تيلر، أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس حلف الأطلسي فحسب أكثر وحدة، بل انظر إلى ما يحدث فيما يتعلق بفنلندا، وانظر إلى ما يحدث فيما يتعلق بالسويد، وانظر إلى ما يحدث في البلدان الأخرى. أعني أنه (بوتن) يتسبب في تأثير معاكس تماما لما كان يقصده".وقال بايدن "كل ما أعرفه هو أننا يجب أن نواصل هذا المسار مع بقية حلفائنا".