الدعوة إلى رابع اجتماع لمجلس الأمن بشأن أزمة أوكرانيا

طلبت الولايات المتحدة وألبانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الأحد، بهدف تبني قرار يطالب بـ"دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى دورة خاصة"، الاثنين، تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.ونادرا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظم الامم المتحدة، علما أنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).والهدف من هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفًا" حيال النزاع وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة" وبالطبع إدانة الحرب، كما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.