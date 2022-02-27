عربي-دولي

هجوم روسي وشيك على كييف.. ومعارك محتدمة في ضواحي العاصمة

Lebanon 24
27-02-2022 | 03:00
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية محلية، الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تخطط لهجوم وشيك على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة، من أكثر من جبهة، وسط معارك محتدمة في ضواحي المدينة.

وأشارت تقارير متعددة إلى أن القوات الروسية على وشك شن غارات جوية مكثفة وهجمات صاروخية على كييف، وفق ما نقل مراسل سكاي نيوز عربية عن وسائل إعلام أوكرانية.

وذكر موفذنا من كييف، نقلا عن عضو البرلمان الأوكراني ليسيا فاسيلينكو قوله: "خلال 30-60 دقيقة ستتعرض كييف لهجوم غير مسبوق. روسيا ستضربنا بكل ما لديها".
 
وسمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة كييف، غير بعيد عن المباني الحكومية، كما دوت صفارات الإنذار مجددا في المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بأن الجيش الروسي ينفذ عمليات إنزال جوي جنوب غرب كييف.


وقال محافظ مدينة ميكولايف أوبلاست، فيتالي كيم، إن الدبابات الروسية هاجمت المدينة، وكانت تتحرك في طرقاتها، وفق ما أفادر مراسل سكاي نيوز عربية في كييف.

وذكر أن الااشتباكات تواصلت في مدينة خاركيف ومحيطها شمال شرقي أوكرانيا، فق وقت تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انقطاع الكهرباء عن محطة القطار المركزية في كييف بسبب الاشتباكات.
المصدر: سكاي نيوز
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