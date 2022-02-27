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جونسون وزيلينكسي يدعوان لـ"عزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا"

Lebanon 24
27-02-2022 | 04:00
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، "الحاجة إلى عزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا".


ورحبا بالرغبة المتزايدة للدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام "سويفت" المصرفي، بحسب ما أعلن داونينغ ستريت.
 
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، إن الجانبين لاحظا أيضا في اتصال هاتفي أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتن يواجه مقاومة من أوكرانيا أشد مما توقع".

وأضاف أنهما "رحبا بالرغبة المتزايدة في اتخاذ خطوات لاستبعاد روسيا من سويفت".

وأشاد جونسون عبر تويتر بـ"بسالة الرئيس (زيلينسكي) وشعبه".
المصدر: سكاي نيوز
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