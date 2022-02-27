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الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)

Lebanon 24
27-02-2022 | 00:15
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ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن موقع الأسلحة والآليات في روسيا يتضمن محرقة متحركة للجثث، مثبتة على مركبة ويمكن نشرها إذا لزم الأمر أثناء الحرب المستمرة على أوكرانيا.

 

وشوهدت محرقة الجثث المتنقلة بين القوات الروسية التي واصلت، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، تقدمها نحو الدولة المجاورة، حسب ما أفادت صحيفة "التلغراف" وأكدت قناة "فوكس نيوز".

 

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لصحيفة "The Telegraph" إن محرقة الجثث المتنقلة يمكن استخدامها كوسيلة لتقليل ظهور الخسائر العسكرية الروسية.

 

وتقدمت القوات الروسية في جهودها للسيطرة على كييف العاصمة الأوكرانية، باستخدام ما يُعتقد أنها وسيلة لتطويق البلاد في أعقاب سلسلة من الهجمات الجوية. ويُنظر إلى التقدم في كييف على أنه محاولة لاستبدال الرئاسة الأوكرانية بنظام صديق للكرملين.

 

الهجوم الذي توقعه الغرب منذ أسابيع يرقى إلى أكبر صراع بري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. كما يمكن أن ينذر بظهور "الستار الحديدي" الجديد بين الغرب وروسيا، مع تداعيات عالمية واسعة.

 

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم المساعدة الدفاعية وفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

 

 

المصدر: العربية

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