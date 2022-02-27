لماذا تتقرب دول الشرق الأوسط من خصومها السابقين؟

يبدو أن التوترات السياسية والعسكرية بين القوى الإقليمية والقوى "بالوكالة" في كل أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب الربيع العربي قد هدأت في السنوات الأخيرة.

وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "استتبع اتفاقيات التطبيع لعام 2020 بين إسرائيل والدول العربية، والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، في أوائل العام الماضي، بإعلان العلا، الذي أنهى رسميًا الحصار الذي استمر ثلاثة اعوام ونصف العام بقيادة السعودية على قطر. ولم تنته والمصالحات عند هذا الحد.

وأدت المحادثات إلى إحراز تقدم في العلاقات بين أبو ظبي وأنقرة، والرياض وأنقرة، والقاهرة وأنقرة، وتل أبيب وأنقرة، وأبو ظبي وطهران، وربما الأكثر إثارة للدهشة، الرياض وطهران. حتى أن موسم التطبيع امتد إلى مناطق غير متوقعة، مثل أرمينيا وتركيا، والتي تحمل معنى رمزيًا عميقًا. تزامن العديد من هذه التطورات مع انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، مما وضع نهاية لعصر سلفه دونالد ترامب غير المتوقع. لقد قلل بايدن بالفعل من الوجود الأميركي في الشرق الأوسط مع توجهه نحو آسيا، وخاصة الصين - وكانت القوى الإقليمية تستعد لفترة ما بعد الولايات المتحدة. على الرغم من مشاركة طهران في جهود التقارب، لا تزال إيران دافعًا رئيسيًا للدول الأخرى لإصلاح العلاقات في ما بينها. لقد صنفت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إيران تاريخيًا على أنها "الأخرى".

وأثار احتمال استعادة الاتفاق النووي، إلى جانب إهمال الولايات المتحدة للنفوذ الإيراني في المنطقة ، قلق الدول المجاورة ودفعها إلى التعاون. من وجهة نظر تركيا، لا تزال إيران تشكل تهديدًا، حيث هاجمت الميليشيات الموالية لها مواقع تركية في العراق، بينما تدعم أنقرة وطهران أطرافًا مختلفة في النزاع الأذربيجاني الأرمني. أما إسرائيل، التي هددت بمهاجمة إيران لمنع تطوير قدراتها النووية، فتعمل في الوقت نفسه على تعزيز علاقاتها مع تركيا".

رفع التكاليف

وتابع الموقع، "ساعدت الخلافات الطويلة غير المثمرة بين القوى الإقليمية، إلى جانب الصراعات بالوكالة، على دفع الموجة الأخيرة من التقارب. لم يحقق أي من المعسكرين الأول المؤيد والآخر الغير مؤيد للثورة أحلامهم في الهيمنة، حيث أدت الاحتجاجات المستمرة إلى زيادة التكاليف بالنسبة لهم؛ كل هذا ساعد في تحفيز المفاوضات. وتكلف الصراعات كل دول المنطقة بشكل كبير، مع القليل من المكاسب الاقتصادية. للحفاظ على المنافسة الإقليمية، تعاونت الدول مع قوى خارجية، مضيفة المزيد من التكاليف غير الضرورية من خلال الاستثمارات في الدفاع والإعلام والضغط والدعاوى القضائية. يؤدي هذا في النهاية إلى صرف انتباه دول المنطقة عن التركيز على الداخل ، مثل الحاجة إلى تنويع اقتصادات الخليج بعيدًا عن النفط والغاز. لكن هناك أيضًا أسباب داخلية للتقارب. وتستخدم تركيا، التي اشتكت من العزلة الإقليمية، عملية المصالحة لإيجاد علاج لمشاكلها الاقتصادية قبل الانتخابات المقبلة. ولاقى التحول الذي اتخذته الحكومة في العلاقات مع أبو ظبي ترحيباً من الجمهور، حيث يأمل كثير من الناس في مستقبل اقتصادي أفضل. في غضون ذلك، تستخدم إسرائيل المصالحة كأداة سياسية في شؤونها الداخلية، حتى أن الكثير من الناس في الخليج لم يرحّبوا بالتقارب العربي الإسرائيلي، معتبرين إياه تخليًا عن القضية الفلسطينية".

الطريق إلى الأمام

وبحسب الموقع، "بعد سنوات من الصراعات، على الرغم من عدم وجود فائزين واضحين، برزت دول الخليج الصغيرة - وخاصة الإمارات وقطر - كقوى إقليمية يمكن أن تتصرف بنسب متساوية مع القوى التقليدية، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية. وهكذا أثبتت الدول الصغيرة أنها قوة لا يستهان بها، قادرة على التعاون والتنافس في الشؤون الإقليمية والعالمية. اقترح بعض المحللين أن ذوبان الجليد الإقليمي الأخير يرقى إلى استراتيجية "شراء الوقت" أو "تجميد مؤقت للنزاعات الإقليمية"، بدلاً من حزمة حقيقية من الحلول. ومع ذلك، من الممكن أن تكون بعض هذه المصالحات على الأقل صادقة ويمكن أن تؤتي ثمارها. لتحقيق ذلك، يجب على القوى الإقليمية أن تتعلم تجنب الصراع وتوجيه الاتهامات المباشرة، حتى عندما لا تتوافق مصالحها مع جيرانها. نظرًا لأن مكانة القادة لا تزال عاملاً مهمًا في الشرق الأوسط، يجب على القوى الإقليمية اتباع استراتيجية نظرائهم الأوروبيين لتكون أكثر دبلوماسية في الخطابات العامة، وبالتالي تجنب توترات الخلاف العميقة. من المهم أيضًا ملاحظة أن المصالحة الدائمة والسلام في المنطقة يعتمدان على التطورات الاقتصادية والديمقراطية وحقوق الإنسان في كل بلد على حدة".