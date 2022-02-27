عربي-دولي

الأمم المتحدة تكشف أعداد القتلى المدنيين بأوكرانيا.. ماذا عن النازحين؟

Lebanon 24
27-02-2022 | 06:30
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، أن ما لا يقل عن 64 مدنيا لقوا حتفهم وإن أكثر من 160 ألفا نزحوا عن بيوتهم بعد أن دخلت القوات الروسية أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وذكر المكتب في تقرير عن الوضع الحالي: "حتى الساعة الخامسة صباح يوم 26 شباط تتحدث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وقوع ما لا يقل عن 240 إصابة بين المدنيين بما في ذلك ما لا يقل عن 64 قتيلا".

ولفت إلى أنّ الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أدت إلى انقطاع الكهرباء أو المياه عن مئات الآلاف.

ولحقت أضرار بمئات المنازل أو دمرت، بينما أدى قصف جسور وطرق إلى عزل بعض التجمعات السكانية عن الأسواق.

ونقلت عن مفوضية اللاجئين قولها إن أكثر من 160 ألفا نزحوا عن بيوتهم في أوكرانيا وإن أكثر من 116 ألفا اضطروا للفرار إلى دول مجاورة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "اضطرت وكالات الأمم المتحدة والشركاء في مجال المساعدة الإنسانية لوقف عمليات المساعدة بسبب تدهور الوضع الأمني".

وأضاف أن "الأمم المتحدة وشركاءها يحتفظون بوجودهم في البلاد وما زالوا ملتزمين بالبقاء على الأرض وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ومخاطر الحماية بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".
 
(سكاي نيوز عربية)
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