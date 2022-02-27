عربي-دولي

الخارجية الأميركية: لم ولن نتخلى عن أوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-923870-637815595619249579.jpg
Doc-P-923870-637815595619249579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نسف كل السبل الدبلوماسية، وضرب كل الجهود السابقة عرض الحائط".

وجاءت تصريحات وربيرغ في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، تعقيبا على دعوات استئناف الحوار مع روسيا حاليا، لوقف التصعيد العسكري في أوكرانيا.

وكانت موسكو اتهمت كييف، السبت، بعدم الاستجابة لدعوتها للحوار، لذا أصدرت أوامر باستكمال التقدم العسكري الروسي داخل الأراضي الأوكرانية.

وفي وقت لاحق، رد مستشار في مكتب الرئيس الأوكراني بأن بلاده لم ترفض المفاوضات، موضحا أن "أوكرانيا جهزت موقفها التفاوضي، في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ".

"الدبلوماسية خيارنا منذ أشهر"

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن "الدبلوماسية كانت خيارنا منذ أشهر، وكنا نبذل قصارى جهدنا لإنجاح المساعي الدبلوماسية وكان هناك الكثير من المحادثات بيننا وبين جميع حلفائنا وحتى مع الجانب الروسي، ولكن الآن كل شيء تغير بسبب روسيا وبسبب حربها الوحشية على أوكرانيا".

ولفت إلى ما ذكره الرئيس جو بايدن بأنه لا نية للتحدث مع نظيره الروسي.

وقال وربيرغ إن "بوتين هو الذي رفض كل جهد حسن النية بذلته الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا لمعالجة مخاوفنا الأمنية المتبادلة من خلال الحوار وتجنب الصراع غير الضروري والمعاناة الإنسانية".

وأضاف: "الرئيس الروسي اختار الحرب وسيتحمل الآن العواقب التي تشمل ضربات كبيرة لروسيا على المدى القصير ولطموحاته على المدى الطويل".

"لن نتخلى عن أوكرانيا"

وشدد متحدث الخارجية الأميركية على أن الولايات المتحدة وحلفاءها "لم ولن يتخلوا عن أوكرانيا، ومواقفنا واجراءاتنا الحاسمة والسريعة تثبت ذلك".

وذكر أن بلاده كانت مهتمة بهذه الأزمة حتى من قبل أن تصبح أزمة منذ شهور طويلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة إحدى الدول التي ناقشت هذا الملف بشكل علني وبكل شفافية في كل المحافل الدولية، وقامت بحشد الحلفاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم وليس فقط من القارة الأوروبية لدعم أوكرانيا، وهذا بالتأكيد هو موقف الحليف، وليس موقف دولة تتخلى عن أوكرانيا.

وتساءل وربيرغ: "لماذا شنّت روسيا حربا اختيارية وغير ضرورية مثل هذه ضد أوكرانيا وضد الشعب الأوكراني؟ ولماذا تسكت بعض الدول عن تنمر روسيا؟".

وتابع: "مساعداتنا لأوكرانيا مستمرة، ونحن على اتصال وثيق جداً بالقادة الأوكرانيين بشكل يومي بل حتى على مدار اليوم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-02-27
11:30 | 2022-02-27
11:00 | 2022-02-27
10:30 | 2022-02-27
10:00 | 2022-02-27
09:30 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website