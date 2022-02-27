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عربي-دولي
أول خسارة لبوتين جراء حرب أوكرانيا.. فقد لقبه المفضل
Lebanon 24
27-02-2022
|
10:00
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أعلن الاتحاد الدولي للجودو، الأحد، "تعليق" الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتين ومنصبه سفيرا للاتحاد، ردا على غزو أوكرانيا.
وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان "نظرا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد"، وفق "فرانس برس".
وبوتين لاعب جودو متمرّس غالبا ما يُظهر الجانب الرياضي من شخصيته ويروّج لنمط حياة صحي.
وتتناقض صورته بشكل ملحوظ مع صورة سلفه بوريس يلتسين، الذي جابت مغامراته الكحولية العالم في تسعينيات القرن الماضي.
واستمرت معركة السيطرة على كييف الأحد في اليوم الرابع من الهجوم الذي شنه فلاديمير بوتين في أوكرانيا في سياق اتّسم بزيادة الضغط الغربي على موسكو من خلال استبعاد البنوك الروسية من منصة سويفت وتوقع تسليم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا.
وتسببت الأزمة الأوكرانية الروسية بتداعيات كثيرة على عالم الرياضة الاحترافية.
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