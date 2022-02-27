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عربي-دولي
رئيس أوكرانيا يتحدث عن "الليلة القاسية".. ويرفض عرض موسكو
Lebanon 24
27-02-2022
|
10:30
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن الليلة الماضية كانت "قاسية" في أوكرانيا، متّهمًا موسكو بقصف مناطق سكنية، كما رفض المحادثات مع روسيا في بيلاروسيا قائلا إنها متواطئة في الغزو.
وقال في مقطع فيديو نشر على الإنترنت: "كانت الليلة الماضية قاسية، إطلاق نار جديد وقصف جديد على أحياء سكنية وبنى تحتية مدنية. ليس هناك ما لا يراه المحتلّ اليوم هدفًا مشروعًا له".
وأكد الرئيس الأوكراني أن "فاسيلكيف وكييف وتشرنيغيف وسومي وخاركيف والعديد من المدن الأخرى تعيش في ظروف لم نشهدها على أراضينا (...) منذ الحرب العالمية الثانية".
وتوجه في خطابه إلى سكان بيلاروسيا، التي تستخدم روسيا أراضيها قاعدة خلفية في غزوها لأوكرانيا، وقال: "من أرضكم يُقتل أطفالنا".
وأضاف: "كيف ستتمكنون من النظر في عيون أطفالك؟ كيف ستنظرون في أعين بعضكم البعض؟ في أعين جيرانكم؟ جيرانكم هم نحن".
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