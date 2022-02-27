عربي-دولي

تركيا تعتزم تنفيذ "اتفاقية المضائق" بسبب الحرب بأوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2022 | 13:30
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، إن بلاده ستنفذ اتفاقية دولية بشأن المرور البحري عبر مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر الأسود.
وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، تسيطر تركيا على مضيقي الدردنيل والبوسفور، اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية أثناء الحروب أو إذا تعرضت للتهديد.
وفي وقت سابق من الأحد، وصفت تركيا غزو روسيا لأوكرانيا بأنه "حرب" في تحول في أسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.
وكان مسؤول تركي، قد قال السبت، إن أنقرة لم تتخذ قرارا بمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، بالرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني على ذلك.
وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى أن تركيا وافقت على منع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، لكن أنقرة لم تؤكد ذلك.
ولم تعلن تركيا، التي تسيطر على المضيقين اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، أي حظر على السفن الحربية الروسية التي تستخدمها، ولكنها قد تكون بصدد إصدار هذا القرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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