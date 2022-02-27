خارجية أوكرانيا: بوتن لم يتوقع صمود كييف.. ومخاوف من النووي

أكد وزير خارجية أوكرانيا، أن قدرة أوكرانيا على الصمود كانت "عالية"، ولم يتوقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال الغزو في الأيام الماضية.





وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، "نتألم وننزف ولكننا صامدون".

وأكد وزير خارجية أوكرانيا أن بلاده لن ترضخ للضغوط الروسية في المفاوضات.



وفي تحديث عسكري، قال كوليبا إن روسيا تسيطر على محطة تشيرنوبل، وتقدم جيشها في جنوب أوكرانيا وفي الشمال الشرقي وفي الشمال، ولكن الروس حتى الآن لا يسيطرون على أي مدينة كبرى.



وقال وزير الخارجية الأوكراني: "إذا استخدم بوتن السلاح النووي ضد أوكرانيا فسيكون ذلك كارثة للعالم".