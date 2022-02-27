عربي-دولي

خارجية أوكرانيا: بوتن لم يتوقع صمود كييف.. ومخاوف من النووي

Lebanon 24
27-02-2022 | 14:30
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أكد وزير خارجية أوكرانيا، أن قدرة أوكرانيا على الصمود كانت "عالية"، ولم يتوقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال الغزو في الأيام الماضية.


وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، "نتألم وننزف ولكننا صامدون".
وأكد وزير خارجية أوكرانيا أن بلاده لن ترضخ للضغوط الروسية في المفاوضات.

وفي تحديث عسكري، قال كوليبا إن روسيا تسيطر على محطة تشيرنوبل، وتقدم جيشها في جنوب أوكرانيا وفي الشمال الشرقي وفي الشمال، ولكن الروس حتى الآن لا يسيطرون على أي مدينة كبرى.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "إذا استخدم بوتن السلاح النووي ضد أوكرانيا فسيكون ذلك كارثة للعالم".
وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن الروس خسروا أكثر من 4 آلاف جندي في الحرب، بينما دمرت القوات الأوكرانية العديد من الآليات العسكرية الروسية.

وطالب كوليبا بتنفيذ حظر على نفط وغاز روسيا، كما طالب بعزل روسيا ماليا واقتصاديا، وإخراجها من نظام سويفت بأقصى سرعة.

وقال كوليبا: "لن ننسى مساعدة من قدم أسلحة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.. نحن بحاجة للأسلحة للدفاع عن أنفسنا.. نحن بحاجة لصواريخ مضادة للدبابات والطائرات ومختلف أنواع الأسلحة".

وأكد كوليبا أن هدف روسيا هو تدمير أوكرانيا كدولة وأمة، مشيرا إلى أن أوكرانيا لن تسقط "وعازمون على القتال بضراوة".
 
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