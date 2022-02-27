عربي-دولي

البيت الأبيض يرد على إعلان بوتين وضع "أسلحة نووية" بحالة التأهب

Lebanon 24
27-02-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-924008-637815847587414405.jpg
Doc-P-924008-637815847587414405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد البيت الأبيض، الأحد،  على الإعلان الذي أصدره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضع "قوة الردع" في الجيش، التي تضم أسلحة نووية، في حالة التأهب.

وقال البيت الأبيض ردا على هذا الإعلان إن الرئيس الروسي "يفبرك تهديدات".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عبر محطة "إيه بي سي" التلفزيونية عندما سئلت عن إعلان موسكو "هذا نمط رأيناه لدى الرئيس بوتين طوال فترة هذا الصراع، وهو فبركة تهديدات غير موجودة من أجل تبرير مزيد من العدوان".

وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد اعتبرت أن قرار بوتين "يصعد النزاع بشكل غير مقبول".

وأضافت في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، "يعني ذلك أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق".

واتهم بوتين، الأحد، الغرب باتخاذ خطوات "غير ودية" تجاه بلاده في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا. وصرح خلال لقاء مع قادته العسكريين نقله التلفزيون قائلا: "آمر وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهب الخاصة للقتال".

وبرر بوتين قراره منددا بـ"تصريحات الحلف الأطلسي العدوانية" تجاه روسيا، وانتقد العقوبات الاقتصادية "غير المشروعة" التي فرضها الغرب على روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

وقوات الردع الروسية مجموعة من الوحدات هدفها ردع أي هجوم على روسيا "بما في ذلك في حال حرب تتضمن استخدام أسلحة نووية" بحسب وزارة الدفاع.

وهذه القوات مجهزة بصواريخ وقاذفات إستراتيجية وغواصات وسفن. وعلى الصعيد الدفاعي، تتضمن درعا مضادة للصواريخ وأنظمة مراقبة جوية ودفاعات مضادة للطائرات وللأقمار الاصطناعية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2022-02-27
23:00 | 2022-02-27
19:46 | 2022-02-27
19:36 | 2022-02-27
16:00 | 2022-02-27
15:40 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website