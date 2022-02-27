عربي-دولي

موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف

Lebanon 24
27-02-2022 | 04:59
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أكدت مصادر رسمية في روسيا، أن القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغريبة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندري كليموف: "ستنفذ روسيا ضربات مستهدفة على الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف".
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد كشف اليوم الأحد، عن زيادة "الناتو" لشحناته المرسلة إلى أوكرانيا من الأنظمة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات والذخيرة، مبديا تأييده لانضمام كييف إلى الحلف.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية قال: "نحن نزيد من (المساعدة) بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، والمزيد من الأنظمة المضادة للدبابات، والذخيرة، ونفعل ذلك من أجل مساعدة أوكرانيا على التمسك بحقها في الدفاع عن النفس".
ومع ذلك أضاف ستولتنبرغ، أن "الناتو" لا يرى روسيا على أنها تهديد وشيك لأمن الكتلة، لكنه أشار إلى أن تصرفات موسكو أصبحت أكثر "عدوانية" بشكل ملحوظ. وتابع أن هذه التصرفات "تتعارض مع القيم الأساسية لأمننا عندما تستخدم القوة ضد أوكرانيا، وأيضا تهدد التوازن"، على حد تعبيره.
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