عربي-دولي

فرنسا ترفع مشروع قرار لمجلس الأمن يضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2022 | 15:40
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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس سترفع لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار غدا الاثنين لضمان وصول المساعدات الإنسانية والاستجابة للاحتياجات الضرورية للمدنيين في أوكرانيا.

وأضافت أنه وإلى جانب العمل الإنساني الطارئ ستدعو فرنسا إلى وقف إطلاق النار الذي يجب أن يسبق أي حديث عن السلام.

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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