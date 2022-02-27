أوكرانيا: 4300 جندي روسي قُتِلوا منذ بدء الهجوم

قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن 4300 جندي روسي قتلوا، وأسر 200 آخرون خلال المعارك في أوكرانيا، فيما لقي 16 طفلاً أوكرانياً حتفهم منذ أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في البلاد.وذكرت قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن مدينة أوديسا على البحر الأسود، تتعرض لإطلاق نار، فيما وحث عمدة كييف سكان العاصمة على قضاء الليلة في الملاجئ، ودعاهم إلى عدم تصديق الأنباء عن استسلام المدينة.وطلبت وزارة الخارجية الفرنسية من رعاياها في روسيا المغادرة فوراً، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لثلاث سنوات من دون مطالبتهم بتقديم طلب اللجوء أولاً.ووجّهت أوكرانيا اتهاماً لروسيا بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا.وكشفت بيانات الحكومة الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفشلت في الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، كما لم تنجح محاولاتها تطويق العاصمة كييف، مع استمرار العمليات لليوم الرابع.وتقول أوكرانيا إنها دمرت 27 طائرة، و26 مروحية، و146 دبابة، و706 مركبات مدرعة، و49 قطعة مدفعية، وصاروخ "بوك" المضاد للطائرات، وصواريخ غراد، و30 سيارة، 60 صهريجاً، ونحو 20 صاروخ كروز، وسفينتين.