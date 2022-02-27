12
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أوكرانيا: 4300 جندي روسي قُتِلوا منذ بدء الهجوم
Lebanon 24
27-02-2022
|
19:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن 4300 جندي روسي قتلوا، وأسر 200 آخرون خلال المعارك في أوكرانيا، فيما لقي 16 طفلاً أوكرانياً حتفهم منذ أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في البلاد.
وذكرت قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن مدينة أوديسا على البحر الأسود، تتعرض لإطلاق نار، فيما وحث عمدة كييف سكان العاصمة على قضاء الليلة في الملاجئ، ودعاهم إلى عدم تصديق الأنباء عن استسلام المدينة.
وطلبت وزارة الخارجية الفرنسية من رعاياها في روسيا المغادرة فوراً، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لثلاث سنوات من دون مطالبتهم بتقديم طلب اللجوء أولاً.
ووجّهت أوكرانيا اتهاماً لروسيا بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا.
وكشفت بيانات الحكومة الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفشلت في الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، كما لم تنجح محاولاتها تطويق العاصمة كييف، مع استمرار العمليات لليوم الرابع.
وتقول أوكرانيا إنها دمرت 27 طائرة، و26 مروحية، و146 دبابة، و706 مركبات مدرعة، و49 قطعة مدفعية، وصاروخ "بوك" المضاد للطائرات، وصواريخ غراد، و30 سيارة، 60 صهريجاً، ونحو 20 صاروخ كروز، وسفينتين.
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك يُصيب من جديد.. شاهدوا ماذا توقع (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد.. شاهدوا ماذا توقع (فيديو)
01:30 | 2022-02-27
27/02/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة وحزن.. شابّة لبنانية تخسر حياتها اختناقاً (صور)
Lebanon 24
مأساة وحزن.. شابّة لبنانية تخسر حياتها اختناقاً (صور)
12:51 | 2022-02-27
27/02/2022 12:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت طقس آذار.. منخفض جوي وعاصفة ثلجية وأجواء باردة جداً في هذه الأيام
Lebanon 24
مفاجآت طقس آذار.. منخفض جوي وعاصفة ثلجية وأجواء باردة جداً في هذه الأيام
02:18 | 2022-02-27
27/02/2022 02:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مُهمّة عن التعميم 161.. الدولار سيتراجع في هذه الحالة
Lebanon 24
معلومة مُهمّة عن التعميم 161.. الدولار سيتراجع في هذه الحالة
03:15 | 2022-02-27
27/02/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة مُرتقبة لإشتراك المولدات.. هكذا ستكون
Lebanon 24
تسعيرة جديدة مُرتقبة لإشتراك المولدات.. هكذا ستكون
14:17 | 2022-02-27
27/02/2022 02:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:30 | 2022-02-27
أوروبا: سنقدم أسلحة لأوكرانيا بملايين الدولارات
23:00 | 2022-02-27
انفجارات في كييف وخاركيف.. ودعوات للنزول إلى الملاجئ
19:46 | 2022-02-27
الصحّة العالمية تدعو لإنشاء ممرّ آمن للإمدادات الطبية إلى أوكرانيا
16:30 | 2022-02-27
البيت الأبيض يرد على إعلان بوتين وضع "أسلحة نووية" بحالة التأهب
16:00 | 2022-02-27
أدلة جديدة عن أصل كورونا.. هكذا بدأ من سوق ووهان!
15:40 | 2022-02-27
فرنسا ترفع مشروع قرار لمجلس الأمن يضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
فيديو
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
28/02/2022 06:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
28/02/2022 06:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
28/02/2022 06:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact