12
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الصحّة العالمية تدعو لإنشاء ممرّ آمن للإمدادات الطبية إلى أوكرانيا
Lebanon 24
27-02-2022
|
19:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت منظمة الصحة العالمية إلى إنشاء ممر آمن عبر بولندا لإيصال المساعدات الطبية الحيوية إلى أوكرانيا وحذرت من أن إمدادات الأكسجين في مستشفيات البلاد منخفضة بشكل خطر.
وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس ومديرها الإقليمي لأوروبا هانز كلوغه إن إمدادات الأكسجين تقترب من نقطة خطرة للغاية، وإن معظم المستشفيات قد تستنفد احتياطاتها في غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة، ما يعرض حياة الآلاف للخطر.
وأضاف أن المنظمة تعمل على توصيل أسطوانات الأكسجين من شبكاتها الإقليمية، مؤكدين أن الإمدادات ستحتاج إلى عبور آمن، بما في ذلك عبر ممر لوجستي من بولندا.
وتابع المسؤولان في بيان مشترك: "من الضروري ضمان وصول الإمدادات الطبية الحيوية بما في ذلك الأكسجين لمن يحتاجون إليها".
وأدى الاضطراب الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى منع الشاحنات من نقل الأكسجين من المصانع إلى المستشفيات التي تعاني أيضاً من نقص الطاقة.
ويواجه مصنعو مولدات الأكسجين الطبي أيضاً نقصاً في الزيوليت، وهي مادة كيميائية مستوردة أساسية لإنتاج الأكسجين الطبي.
وتتزايد المخاوف من أزمة إنسانية تلوح في الأفق مع فرار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين إلى البلدان المجاورة أو نزوحهم إلى مناطق أخرى في البلاد.
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك يُصيب من جديد.. شاهدوا ماذا توقع (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد.. شاهدوا ماذا توقع (فيديو)
01:30 | 2022-02-27
27/02/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة وحزن.. شابّة لبنانية تخسر حياتها اختناقاً (صور)
Lebanon 24
مأساة وحزن.. شابّة لبنانية تخسر حياتها اختناقاً (صور)
12:51 | 2022-02-27
27/02/2022 12:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت طقس آذار.. منخفض جوي وعاصفة ثلجية وأجواء باردة جداً في هذه الأيام
Lebanon 24
مفاجآت طقس آذار.. منخفض جوي وعاصفة ثلجية وأجواء باردة جداً في هذه الأيام
02:18 | 2022-02-27
27/02/2022 02:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مُهمّة عن التعميم 161.. الدولار سيتراجع في هذه الحالة
Lebanon 24
معلومة مُهمّة عن التعميم 161.. الدولار سيتراجع في هذه الحالة
03:15 | 2022-02-27
27/02/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة مُرتقبة لإشتراك المولدات.. هكذا ستكون
Lebanon 24
تسعيرة جديدة مُرتقبة لإشتراك المولدات.. هكذا ستكون
14:17 | 2022-02-27
27/02/2022 02:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:30 | 2022-02-27
أوروبا: سنقدم أسلحة لأوكرانيا بملايين الدولارات
23:00 | 2022-02-27
انفجارات في كييف وخاركيف.. ودعوات للنزول إلى الملاجئ
19:36 | 2022-02-27
أوكرانيا: 4300 جندي روسي قُتِلوا منذ بدء الهجوم
16:30 | 2022-02-27
البيت الأبيض يرد على إعلان بوتين وضع "أسلحة نووية" بحالة التأهب
16:00 | 2022-02-27
أدلة جديدة عن أصل كورونا.. هكذا بدأ من سوق ووهان!
15:40 | 2022-02-27
فرنسا ترفع مشروع قرار لمجلس الأمن يضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
فيديو
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
28/02/2022 06:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
28/02/2022 06:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
28/02/2022 06:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact