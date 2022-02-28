مجلس الأمن.. لا يمكن لروسيا استخدام الفيتو ضد المساءلة

بينما تواصل روسيا دفع مئات من عرباتها العسكرية، باتجاه العاصمة كييف، صوّت مجلس الأمن، في جلسة طارئة، الأحد، على مشروع قرار أميركي ألباني بشأن أوكرانيا، بعد حصوله على 11 صوتا مؤيدا.





وجاء التبني بناء على طلب الدول الغربية، دعوا فيه إلى عقد "جلسة طارئة"، الاثنين، للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها وعددهم 193 موقفا حيال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.



لا فيتو في هذه الحالة

كما أيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة، في حين صوتت روسيا ضده، وامتنعت الإمارات والصين والهند عن التصويت.



ولا يجيز نظام الأمم المتحدة اللجوء إلى حق النقض الفيتو في حال كهذه. ويتضمن المشروع عقد جلسة طارئة للجمعية العامة بشأن الأزمة الأوكرانية.وجاء التبني بناء على طلب الدول الغربية، دعوا فيه إلى عقد "جلسة طارئة"، الاثنين، للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها وعددهم 193 موقفا حيال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.لا فيتو في هذه الحالةكما أيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة، في حين صوتت روسيا ضده، وامتنعت الإمارات والصين والهند عن التصويت.ولا يجيز نظام الأمم المتحدة اللجوء إلى حق النقض الفيتو في حال كهذه.





كما اعتبرت تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقوة النووية أمرا خطيرا للغاية.



وأضافت أن العالم يراقب ما تقوم به موسكو في أوكرانيا، مشددة على أنه لن نسمح لروسيا بارتكاب جرائم على أراضي جارتها.



مفاوصات عند الحدود مع بيلاروسيا

وأتت هذه التطورات بعد موافقة كييف على إجراء محادثات مع موسكو، الاثنين، عند الحدود مع بيلاروسيا.



وأضافت المعلومات بأن الموافقة الأوكرانية جاءت عقب وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث أعلنت كييف قبولها إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل دون أي شروط مسبقة.



كما أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروسيا بدون إعطاء تفاصيل إضافية. وأعربت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أنه لا يمكن لروسيا استخدم حق النقض ضد المساءلة.كما اعتبرت تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقوة النووية أمرا خطيرا للغاية.وأضافت أن العالم يراقب ما تقوم به موسكو في أوكرانيا، مشددة على أنه لن نسمح لروسيا بارتكاب جرائم على أراضي جارتها.مفاوصات عند الحدود مع بيلاروسياوأتت هذه التطورات بعد موافقة كييف على إجراء محادثات مع موسكو، الاثنين، عند الحدود مع بيلاروسيا.وأضافت المعلومات بأن الموافقة الأوكرانية جاءت عقب وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث أعلنت كييف قبولها إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل دون أي شروط مسبقة.كما أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروسيا بدون إعطاء تفاصيل إضافية.