صناعة تركية.. طائرة مسيرة أوكرانية تدمر منظومة صواريخ روسية!

أعلن قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، أن طائرة أوكرانية بدون طيار، من طراز بيرقدار تركية الصنع، استخدمت في استهداف أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات.



وعلى صفحته في فيسبوك، أظهر فيديو منشور قبل ساعات قاذفة صواريخ ضمن رتل عسكري، وهي تتعرض لصاروخ تركها حطاما.

أوكرانيا كانت قد حصلت على طائرات درون بيرقدار من تركيا العام الماضي بحسب تقارير نشرتها شبكة CNN الأميركية.وقال قائد الجيش "تمكن مشغلو الطائرات من ضرب قوافل أعدائنا، المركبة الروسية دمرت في منطقة مالينا جيتومار"، مضيفا "ليبق الأعداء خائفين، لن يحصلوا على السلام في أرضنا".واستخدمت أوكرانيا هذا النوع من الطائرات خلال الحرب ضد الانفصاليين في منطقة دونباس الشرقية، حيث أظهر فيديو نشر في تشرين الاول 2021 تدمير مدفع هاوتزر روسي باستخدام طائرة بيرقدار بدون طيار.ولم يقتصر الأمر على شراء طائرات بيرقدار من تركيا، بل إن تركيا وأوكرانيا اتفقتا - قبل الغزو الروسي - على إطلاق موقع إنتاج للطائرات بدون طيار في أوكرانيا.واشترت أوكرانيا أول طائراتها من هذا النوع في 2019 ومن غير المعروف عدد الطائرات التي تمتلكها.وفي محادثة هاتفية جرت في ديسمبر بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أثار بوتين استخدام الأوكرانيين للطائرات بدون طيار التركية الصنع، واصفا ذلك بالسلوك "المدمر" و"النشاط الاستفزازي".وقال وزير الخارجية التركي ميلفوت جاويش أوغلو وقتها إنه لا يمكن إلقاء اللوم على أنقرة في نشر أوكرانيا للأسلحة.وقد برزت هذه الطائرات في الصراعات في ليبيا وسوريا، ولكن ربما كان استخدام أذربيجان لها في عام 2020 ضد أرمينيا هو الذي قدم لأوكرانيا نموذجا مهما، بحسب صحيفة واشنطن بوست.وفي حين اتخذت حكومة أردوغان موقفا متشددا برفضها الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، إلا أنها لم تتبع أوروبا والولايات المتحدة في فرض عقوبات على موسكو.ولكن على الرغم من أن الطائرات بدون طيار كانت "مغيرة لقواعد اللعبة" في معارك أخرى بين دول ذات معدات عسكرية أقل تطورا، إلا أنه من غير المرجح أن تحدث فرقا كبيرا ضد روسيا، بحسب خبراء تحدثوا لواشنطن بوست في السابق.وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية بالفعل صورا لمناورات تدريبية لكيفية مواجهة طائرات بيرقدار بدون طيار.وتقول أوكرانيا إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفشلت في الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، كما لم تنجح محاولاتها تطويق العاصمة كييف، مع استمرار العمليات لليوم الرابع.وقالت في بيان إن 4300 فرد من القوات الروسية قتلوا، وأسر نحو 200، فضلا عن تدمير 27 طائرة، و26 مروحية، و146 دبابة، و706 مركبات مدرعة، و49 قطعة مدفعية، وتدمير صاروخ "بوك" المضاد للطائرات، وصواريخ غراد، و30 سيارة، 60 صهريجا، ونحو 20 صاروخ كروز، وسفينتين.ويوم السبت، فقد الجيش الروسي ثلاث طائرات من طراز SU-30 SM، و 11 مروحية، وطائرتين من طراز SU-25، وطائرتين من طراز IL-76MD، ومعدات، وقطارا محملا بالوقود.