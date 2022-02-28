هل تنذر الأزمة في أوكرانيا بحرب أوسع؟

تستحضر المشاهد والأصوات القادمة من أوكرانيا، من صفارات الإنذار إلى أصوات الإنفجارات وناقلات الجنود المدرعة، إلى الأذهان حتماً ذكريات الحرب العالمية الثانية. ولكن هل تنذر أيضًا بحرب أوسع ستطال عشرات البلدان الأخرى؟بحسب صحيفة "لوس أنجلس تايمز" الأميركية، "أدت الحرب العالمية الثانية، وهي صراع وحشي طال كل أنحاء العالم وامتد من عام 1939 إلى عام 1945، إلى ولادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو تحالف عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية الرئيسية. وتشكل الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت الأسبوع الماضي، أكبر تهديد لحلف شمال الأطلسي في التاريخ الحديث. أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، رغم أنها أعربت عن رغبتها في الانضمام. قبل أن يبدأ عملية الغزو، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحالف بالموافقة على عدم قبول أوكرانيا أبدًا. رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو الطلب، قائلين إن الأمر متروك للدول الفردية لتقرير ما إذا كانت تريد أن تصبح عضواً. كان توسع الناتو ليشمل عدة جمهوريات سوفيتية سابقة أخرى وهو الذي أثار غضب بوتين كما وأثار مخاوف الكرملين بشأن أمن روسيا".هل من حرب أوسع؟ورأت الصحيفة أنه "وبينما سعى قادة دول الناتو إلى معاقبة بوتين وروسيا بسبب الغزو وعرضوا المساعدة العسكرية على أوكرانيا، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن مرارًا وتكرارًا على أن القوات الأميركية لن تنتشر في أوكرانيا. وقال بايدن يوم الخميس في تصريح من البيت الأبيض: "قواتنا لن تشارك في الصراع مع روسيا في أوكرانيا". يقول محللون ومؤرخون إن احتمال انخراط القوات الأميركية في قتال مع الروس منخفض للغاية. وذلك لأن قادة البلدين يتفهمون المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه المعركة. وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة ترسانات نووية قوية، ويدرك قادتهما أن أي سوء تقدير يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة، مع عواقب وخيمة على شعوبهما وإنسانيتهما. وقال سايمون مايلز، خبير الحرب الباردة والأستاذ المساعد في جامعة ديوك، "إن كل سيناريو سيجرنا إلى خوض حرب ضد روسيا سيكون مبنياً على تخمينات خيالية أو عشوائية أو غير مسؤولية. ولا أستطيع تخيل حدوث هذا الأمر. سيكون لهذه الخطوة عواقب وخيمة"."المادة الخامسةبحسب الصحيفة، "الطريقة الوحيدة التي يمكن للمحللين توقع نشوب حرب بين الولايات المتحدة وروسيا هي إذا هاجمت قوات بوتين دولة من دول الناتو. ذلك يمكن أن يعيد إلى الواجهة المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي التي تنص على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع. وهذا يعني تكليف القوات بالقتال لمساعدة عضو آخر في الناتو. لقد تم استخدامها مرة واحدة فقط - بعد هجمات 11 أيلول الإرهابية على نيويورك وواشنطن. لأسابيع، أعاد كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين التأكيد على التزامهم بالمادة 5، وهي بمثابة إشارة إلى موسكو بأن مهاجمة أوكرانيا هي اقتراح مختلف كثيرًا عن محاولة غزو دولة في الناتو. قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الأسبوع الماضي قبل الغزو: "اسمحوا لي أن أكون واضحة: إن التزام الولايات المتحدة بالمادة 5 صارم". يوم الخميس، أصدر بايدن نفس التعهد: "ليس هناك شك - لا شك في أن الولايات المتحدة وكل حلفاء الناتو سيفون بالتزاماتهم بموجب المادة 5، التي تنص على أن الهجوم على أحدهم هو هجوم على الجميع". يقول الخبراء إن بوتين والقادة الروس تلقوا هذه الرسالة بالتأكيد. إنه يعلم أنه إذا أمر بشن هجوم على قمر صناعي سوفيتي سابق موجود الآن في الناتو (كرومانيا وبولندا)، فإنه سيدعو إلى انتقام خطير".ماذا عن الصواريخ الخاطئة والحسابات الخاطئة؟وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، يقول المحللون، إنه هناك مخاوف بشأن ما قد يحدث إذا أصابت غارة جوية أو صاروخ روسي خاطئ إحدى دول الناتو، حيث كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يحشدون قواتهم ردًا على الغزو الأوكراني. كما ويقولون إن مثل هذا الحادث قد يدفع تلك الأمة إلى تنفيذ المادة 5. قال دانيال سيروير، خبير إدارة النزاعات في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، "إن أي تحرك ضد دولة من دول الناتو الآن سيؤدي إلى حرب أوسع وأكثر خطورة. لقد عزز الناتو قواته على أطراف روسيا، على عكس ما أراده بوتين". أشار خبراء السياسة الخارجية إلى أن بوتين قد لا يكون أيضًا حريصًا مثل قادة الولايات المتحدة. قد يشعر بالجرأة بسبب غزوه لأوكرانيا ومهاجمة المقاطعات الأوروبية الضعيفة التي ليست عضواً في الناتو والتي يمكن أن تضع قواته على مقربة من قوات الناتو. وقد اشتكى بوتين من انضمام دول البلطيق الصغيرة إلى الحلف، مما يعقد وصول بلاده إلى بحر البلطيق ذي الأهمية الاستراتيجية. قد يميل إلى غزو تلك البلدان، معتقدًا أن دول الناتو الأخرى لن تكون على استعداد لحشد قوات للدفاع عنها. على الرغم من أن تقييمات المخابرات الأميركية لنوايا بوتين في أوكرانيا كانت دقيقة إلى حد كبير، إلا أنها فشلت في كثير من الأحيان في معرفة دوافعه وتوقع أفعاله. قال إيدي أسيفيدو، المسؤول السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو الآن كبير مستشاري السياسة الخارجية لمركز ويلسون، وهو مؤسسة فكرية غير حزبية في واشنطن، "كل هذا يتوقف على المدى الذي يرغب بوتين في قطعه".