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عربي-دولي
بايدن يبحث مع حلفاء واشنطن "تنسيق الرد" على روسيا
Lebanon 24
28-02-2022
|
04:00
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يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا عبر الهاتف مع "الحلفاء والشركاء" لمناقشة ملف الأزمة الأوكرانية، حسبما أكد البيت الأبيض، الإثنين.
وقال البيت الأبيض إن بايدن سيعقد الاجتماع في الساعة 16:15 بتوقيت غرينيتش، وسيناقش أحدث المستجدات المتعلقة بالهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا، وتنسيق "رد موحد".
ولم يحدد بيان البيت الأبيض الشخصيات التي ستشارك في المحادثات، التي ستجرى تزامنا مع مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا.
وطلب البيت الأبيض من الكونغرس، الجمعة، الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
ويتضمن الطلب 2.9 مليار دولار مساعدات أمنية وإنسانية، و3.5 مليارات دولار لوزارة الدفاع الأوكرانية.
وستغطي الأموال أيضا تنفيذ العقوبات التي يفرضها بايدن لمعاقبة روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.
وأكد بايدن، الخميس، أن بلاده "لن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا"، معتبرا الهجوم الروسي "غير مبرر ومخطط له منذ عدة أشهر".
وأضاف: "العدوان الروسي على أوكرانيا لن يدوم. وسنخرج من هذه الأزمة أكثر قوة".
وانهال بايدن بالانتقادات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه "ينتهك مبادئ السلام العالمي، ولديه طموحات أكبر بكثير من أوكرانيا"، وأنه "سيتحمل عواقب العدوان على أوكرانيا".
وتابع الرئيس الأميركي: "بوتين يريد تغيير مستقبل العالم. بوتن سيكون منبوذا على المستوى العالمي، وكل دولة تدعمه ستتحمل المسؤولية"، مشددا على أن بلاده "لا نية لديها للتحدث معه".
المصدر:
سكاي نيوز
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