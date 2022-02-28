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معدلات انتشار كورونا في نيوزلندا تصبح الأعلى عالميا

Lebanon 24
28-02-2022 | 06:00
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قال باحثون إن نيوزيلندا لديها الآن واحد من أعلى مستويات انتقال فيروس كوفيد-19 في العالم، وهو تحول غير عادي بالنسبة لبلد تمكن من الحد من انتشار الفيروس في معظم أوقات الوباء.

ويمرر الشخص المصاب في نيوزلندا العدوى إلى أربعة أشخاص، بحسب الدراسة الإحصائية، وتأتي بعدها مباشرة ميانمار بمعدل 2.9 شخصا.

ويتعالج من الفيروس 334 شخصا في المستشفيات النيوزلندية من بين 14633 حالة تم الابلاغ عنها بمن فيهم وزير البيئة ديفيد باركر الذي أصبح اول عضو في الحكومة يبلغ عن اصابته بالفيروس منذ بدء الوباء.

وفي تغريدة على تويتر، قال إنه كان معزولا في منزله ولم يكن في مقر عمله، ولا مع نواب أو موظفين آخرين، منذ أسبوع.

ونقلت صحيفة غارديان عن عالم الأوبئة مايكل بيكر قوله إنه "لم يفاجأ على الإطلاق" بالمعدل العالي للتفشي في هذه المرحلة ويرجع ذلك جزئيا إلى أن بقية العالم قد مر بالفعل بقمة العدوى بمتحور أوميكرون.

وقد أبلغت نيوزلندا عن 61 حالة وفاة في هذا الوباء.
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