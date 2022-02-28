لحماية للأوكرانيين... خطوة هامّة من غوغل تتعلق بخدمة خرائطها

مع دخول الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية يومها الخامس، أعلنت شركة "غوغل" العملاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سلامة المدنيين في أوكرانيا، لافتة إلى وقف خدمة الخرائط، التي توفر معلومات حية عن حركة المرور ومدى انشغال الأماكن المختلفة.

وأضافت في بيان، بحسب ما أفادت "رويترز" أنها ستوقف خدمات حركة السير على خرائطها مؤقتا في أوكرانيا لحماية الناس، وذلك بعد التشاور مع مصادر ميدانية على الأرض بما في ذلك السلطات المحلية.إلا أنها أوضحت أن المعلومات عن حركة المرور الحية ستبقى متاحة للسائقين الذين يستخدمون ميزات التنقل خطوة بخطوة في المنطقة.يشار إلى أن خدمة الخرائط مع صور من الرادارات، كانت أتاحت الأسبوع الماضي لعدد من الخبراء والباحثين تتبع حركة القوات الروسية، قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر 24 شباط تنفيذ عملية عسكرية على أراضي جارته الغربية.وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى بما فيها وسائل التواصل مثل فيسبوك أعلنت سابقا أنها ستتخذ إجراءات جديدة لحماية أمن المستخدمين في أوكرانيا.كما منعت غوغل روسيا من الاستفادة من الإعلانات على منصتها، وطبقت كذلك حظرا على العديد من وسائل إعلامها التابعة للحكومة.أتت تلك الخطوات على ضوء استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا لليوم الخامس، وسط تنديد واسع من المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات صارمة ضد موسكو، متعهدا بفصلها وعزلها نهائيا عن النظام المالي العالمي.