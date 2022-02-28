عربي-دولي

روسيا: مهتمون ببدء مفاوضات مع أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن"

Lebanon 24
28-02-2022 | 03:44
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أكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، أن بلاده "معنية ومهتمة" بالانخراط في المفاوضات مع كييف "في أسرع وقت ممكن".

وقال ميدينسكي في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الوفد الذي أعدته موسكو للمفاوضات في بيلاروسيا "مستعد للتفاوض المتواصل إلى حين التوصل إلى توافق مع كييف".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه "يجب أن يكون في مصلحة الجانبين معا".

وأوضح ميدينسكي أن ملف مدينة مارييبول التي أعلنت قوات دونيتسك عدم السيطرة التامة عليها "سيكون من البنود الأساسية على جدول المفاوضات في بيلاورسيا، تفاديا لوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين".

وكانت أوكرانيا قد قالت يوم الأحد، إن مفاوضات مع موسكو من دون شروط مسبقة ستعقد عند الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا.

وأفاد الجيش الأوكراني في بيان يوم الإثنين، بأن موسكو "بطأت وتيرة الهجوم" في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا، في حين ينتظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروسيا.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان: "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومع تساقط الصواريخ على المدن الأوكرانية، فر ما يقرب من 400 ألف من المدنيين الأوكرانيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، من الهجوم الروسي إلى البلدان المجاورة.
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