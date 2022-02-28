16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
روسيا: أسرانا في أوكرانيا يتعرضون للتعذيب
Lebanon 24
28-02-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت لجنة التحقيق الروسية الرسمية، الإثنين، فتح تحقيق في مزاعم تعذيب أسرى حرب روس على أيدي جنود أوكرانيين.
وقالت اللجنة إن التحقيق "سيتعقب المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس".
وكانت أوكرانيا أعلنت، الأحد، أنها أسرت أكثر من 200 عسكري روسي منذ بدء الغزو.
وجاءت الخطوة الروسية في أعقاب إشارة المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إلى "حوادث قامت فيها قوات أوكرانية بتعذيب أسرى روس"، وتعهد بـ"تعقب جميع الجناة وتقديمهم إلى العدالة".
ولم يدل كوناشينكوف بتفاصيل أو أدلة لدعم تصريحاته.
وسعى مسؤولون روس إلى وصف أعضاء جماعات يمينية في أوكرانيا بالـ"النازيين الجدد".
كما أقر كوناشينكوف لأول مرة بأن الجيش الروسي تكبد خسائر خلال غزو أوكرانيا، لكنه لم يذكر أي أرقام، وزعم أن الخسائر الروسية "أقل بكثير" مقارنة بالأوكرانية.
تابع
الأكثر قراءة
مأساة وحزن.. شابّة لبنانية تخسر حياتها اختناقاً (صور)
Lebanon 24
مأساة وحزن.. شابّة لبنانية تخسر حياتها اختناقاً (صور)
12:51 | 2022-02-27
27/02/2022 12:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة مُرتقبة لإشتراك المولدات.. هكذا ستكون
Lebanon 24
تسعيرة جديدة مُرتقبة لإشتراك المولدات.. هكذا ستكون
14:17 | 2022-02-27
27/02/2022 02:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير وسقوط قتيل في حارة الناعمة.. ماذا يحصل؟ (صورة)
Lebanon 24
توترٌ كبير وسقوط قتيل في حارة الناعمة.. ماذا يحصل؟ (صورة)
13:14 | 2022-02-27
27/02/2022 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صورةٌ له منذ الصغر.. إعلامي لبنانيّ يحتفل بميلاده الـ56
Lebanon 24
صورةٌ له منذ الصغر.. إعلامي لبنانيّ يحتفل بميلاده الـ56
14:27 | 2022-02-27
27/02/2022 02:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تلفت الأنظار ببدلة رجالية مكشوفة.. وتخرج عن صمتها: هذه حقيقة علاقتي بفادي شربل (فيديو)
Lebanon 24
كارين رزق الله تلفت الأنظار ببدلة رجالية مكشوفة.. وتخرج عن صمتها: هذه حقيقة علاقتي بفادي شربل (فيديو)
02:01 | 2022-02-28
28/02/2022 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-02-28
إيران تكشف آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا.. ما الجديد؟
09:30 | 2022-02-28
هل ستستدعي موسكو السفراء الرّوس من دول الاتحاد الأوروبي؟
09:00 | 2022-02-28
تحذيرات للمصريين في أوكرانيا: تجنبوا هذه المعابر الحدودية
08:30 | 2022-02-28
دراسة حالة على أرض الواقع.. العالم يراقب ترسانة صواريخ روسيا
08:00 | 2022-02-28
الإعصار الروسي.. تفاصيل عن "قوة الردع النووية" ومهامها
07:30 | 2022-02-28
الرئيس الأوكراني للجنود الروس: انقذوا أرواحكم وأرحلوا
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
28/02/2022 17:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
28/02/2022 17:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
28/02/2022 17:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact