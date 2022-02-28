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© Lebanon24
عربي-دولي
روسيا: لدينا خطة للرد على العقوبات يتم تنفيذها الآن
Lebanon 24
28-02-2022
|
07:00
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قال الكرملين، الاثنين، إن "الواقع الاقتصادي لروسيا تغير"، في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا، ردا على هجومها العسكري على أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو "لديها خطة للرد" على تلك العقوبات.
وأضاف الكرملين أنه "لا يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي"، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة، في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بالعديد من المسؤولين، الاثنين، بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي، سييركز خلال لقائه مع هؤلاء المسؤولين، على القضايا الاقتصادية، مشددا على أنه "لدى روسيا خطة للرد على العقوبات، يتم تنفيذها الآن".
وتابع: "العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار".
كما تطرق بيسكوف إلى التقارير التي أشارت إلى وجود "أصول غير معلنة" للرئيس الروسي، مؤكدا أنها "مزاعم باطلة".
وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، أعرب المتحدث باسم الكرملين عن أمله في أن "تبدأ قريبا"، رافضا التعليق على هدف روسيا في المحادثات، مكتفيا بالقول: "لننتظر ونرى".
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