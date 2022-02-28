عربي-دولي

روسيا: لدينا خطة للرد على العقوبات يتم تنفيذها الآن

Lebanon 24
28-02-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-924375-637816531244536846.jpg
Doc-P-924375-637816531244536846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الكرملين، الاثنين، إن "الواقع الاقتصادي لروسيا تغير"، في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا، ردا على هجومها العسكري على أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو "لديها خطة للرد" على تلك العقوبات.

وأضاف الكرملين أنه "لا يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي"، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة، في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بالعديد من المسؤولين، الاثنين، بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي، سييركز خلال لقائه مع هؤلاء المسؤولين، على القضايا الاقتصادية، مشددا على أنه "لدى روسيا خطة للرد على العقوبات، يتم تنفيذها الآن".

وتابع: "العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار".

كما تطرق بيسكوف إلى التقارير التي أشارت إلى وجود "أصول غير معلنة" للرئيس الروسي، مؤكدا أنها "مزاعم باطلة".

وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، أعرب المتحدث باسم الكرملين عن أمله في أن "تبدأ قريبا"، رافضا التعليق على هدف روسيا في المحادثات، مكتفيا بالقول: "لننتظر ونرى".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-02-28
09:30 | 2022-02-28
09:00 | 2022-02-28
08:30 | 2022-02-28
08:00 | 2022-02-28
07:30 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website