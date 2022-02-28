تحت عنوان: "مصانع مغلقة ونقص بالمواد.. الحرب تضرب سلاسل التوريد العالمية"، كتبت "الحرة": تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم مشاكل بسلاسل التوريد العالمية المضطربة بالفعل.وأدى القتال إلى إغلاق مصانع سيارات في ألمانيا التي تعتمد على مكونات مصنوعة في أوكرانيا، كما أضر بإمدادات صناعة الصلب في اليابان، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. كما أدت الحرب إلى زيادة الصادرات السلعية الضخمة لأوكرانيا وروسيا، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والقمح وزيت عباد الشمس.وتوقف الشحن من الموانئ الأوكرانية، وهو ممر مهم لشحنات الحبوب والمعادن والنفط الروسي إلى بقية العالم.وحذرت شركات الشحن وشركات الطيران من أن قرار العديد من الدول الأوروبية إغلاق مجالها الجوي في وجه روسيا سيزيد من تكلفة نقل البضائع من أوروبا إلى آسيا، مما قد يجعل بعض الطرق غير مجدية تجاريًا.كما ستؤدي العقوبات الغربية - وخاصة حظر بعض البنوك الروسية من نظام الدفع المالي العالمي السريع – إلى زيادة مصاعب الشركات في إجراء أي نوع من التجارة مع موسكو حتى في القطاعات التي لا تخضع للعقوبات.وأضاف المقال: "يخشى الاقتصاديون وقادة الأعمال من أن يؤثر ذلك على سلاسل التوريد التي تعتمد على المكونات والسلع غير المعروفة من روسيا، مثل غاز النيون والبلاديوم، وهي مكونات مهمة لصنع أشباه الموصلات.وقال دون تيورا، رئيس Sourcing Industry Group، إن إصدار الولايات المتحدة وحلفائها "عقوبات على روسيا سيكون له تأثير مدوي ليس فقط على موسكو، ولكن على العالم بأسره".لكن يعتقد السياسيون والخبراء الغربيون في هذا المجال أنه بينما سيكون هناك تأثير على اقتصاداتهم، فإن العقوبات ستمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التصعيد في أماكن أخرى".وتابع التقرير: "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس، بلغت أسعار النفط 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. كما ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة تزيد عن 20٪ هذا العام حتى الآن، وارتفع البلاديوم الذي يهيمن عليه روسيا بنسبة 26.7٪ مقارنة بنفس الفترة. وقفزت عقود القمح الآجلة المتداولة في شيكاغو 12٪ الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 2012.ويرى بعض المديرين التنفيذيين أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير الحرب على سلاسل التوريد. ويقولون إن آثار الحرب والعقوبات لا تزال غير واضحة، وأن العديد من الشركات يمكن أن تعتمد على مخزونات من قطع الغيار والمواد الخام في مخازنها، كما أن القمح الأوكراني يُصدَّر بعد الحصاد الذي يبدأ في أغسطس.وكانت صناعة السيارات، التي اعتمدت منذ فترة طويلة على سلاسل التوريد الممتدة عبر الحدود، من أولى القطاعات التي شعرت بتأثير هذه الحرب. فقد أغلقت شركة ليوني إيه جي، التي تصنع أنظمة الأسلاك المستخدمة في صناعة السيارات، الأسبوع الماضي، مصنعيها في أوكرانيا، وأعادت حوالي 7000 موظف إلى بلادهم.وفي اليوم التالي، قالت شركة "فولكس فاجن إيه جي" إنها لم تعد قادرة على إنتاج أنظمة الأسلاك في أوكرانيا وسيتعين عليها إيقاف إنتاج السيارات في مصنعها في تسفيكاو في شرق ألمانيا.وبحسب هيئة جذب الاستثمار الأوكرانية، فإن كييف هي موطن لـ 22 شركة أجنبية مثل ليوني تدير 38 مصنعًا تصنع سلعًا لصناعة السيارات مثل الأسلاك الكهربائية والمقاعد وغيرها.وفي مجال المحاصيل الزراعية، تنتج روسيا وأوكرانيا مجتمعين ما يقرب من ثلث صادرات القمح في العالم، و19٪ من صادرات الذرة و80٪ من زيت عباد الشمس في العالم، ويتدفق الكثير من ذلك عبر موانئ البحر الأسود المغلقة حاليًا.ويثير ارتفاع أسعار الحبوب مخاوف دول العالم النامي، مثل مصر وإندونيسيا، التي تستورد كميات كبيرة من القمح من موسكو وكييف.وقال أوليغ سولودوخوف، الشريك في شركة تشارتررز لاستشارات الشحن ومقرها كييف، إن شحنة من الصلب لم تتمكن من مغادرة ميناء ماريوبول الأوكراني بعد إبلاغ القوات الروسية بزرع ألغام في البحر. وأشار إلى أن شحنة أخرى من خام الحديد لم تتمكن من مغادرة ميناء يوجني، شرق أوديسا، بعد أن أغلقت السلطات الأوكرانية المرفق.