15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي
Lebanon 24
28-02-2022
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المجلس الاتحادي في سويسرا في بيان نُشر اليوم الاثنين، إن سويسرا تغلق المجال الجوي لجميع الرحلات القادمة من روسيا وأي طائرات تحمل علامات روسية، وذلك اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو يوم 28 شباط، باستثناء الرحلات الخاصة بالاحتياجات الإنسانية والطبية والدبلوماسية.
وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، والتي سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وكانت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، قد أعلنت أمس السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة، كما قالت إستونيا، إحدى دول البلطيق، إنها ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي.
كما أعلنت كل من السويد والدنمارك وأيرلندا والنمسا أنها ستغلق أيضا مجالها الجوي، فيما أفادت وزارة النقل الألمانية بأنه اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، من أمس الأحد، سيتم إغلاق الأجواء فوق ألمانيا أمام الطيران الروسي.
إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة "إيروفلوت" للطيران، وحظرت هبوط رحلات الشركة في مطاراتها، فيما أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية بما في ذلك رحلات الترانزيت.
وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، إن روسيا تغلق أجواءها أمام شركات النقل الجوي لدول البلطيق، وكذلك سلوفينيا، ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
كارين رزق الله تلفت الأنظار ببدلة رجالية مكشوفة.. وتخرج عن صمتها: هذه حقيقة علاقتي بفادي شربل (فيديو)
Lebanon 24
كارين رزق الله تلفت الأنظار ببدلة رجالية مكشوفة.. وتخرج عن صمتها: هذه حقيقة علاقتي بفادي شربل (فيديو)
02:01 | 2022-02-28
28/02/2022 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
02:45 | 2022-02-28
28/02/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالخرائط: آذار "الغدار" يتوعد.. استعدوا لعواصف ثلجية وأجواء قطبية في هذه التواريخ
Lebanon 24
بالخرائط: آذار "الغدار" يتوعد.. استعدوا لعواصف ثلجية وأجواء قطبية في هذه التواريخ
01:32 | 2022-02-28
28/02/2022 01:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في أحد فنادق بيروت.. اتهام رجل أعمال لبناني بسرقة منشفة! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة في أحد فنادق بيروت.. اتهام رجل أعمال لبناني بسرقة منشفة! (فيديو)
01:02 | 2022-02-28
28/02/2022 01:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
05:00 | 2022-02-28
28/02/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2022-02-28
سويسرا تتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
13:30 | 2022-02-28
البرلمان العراقي: تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس والتصويت على اللجان النيابية
13:00 | 2022-02-28
أوكرانيا: لسنا على استعداد للاستسلام
12:00 | 2022-02-28
مصانع مغلقة ونقص بالمواد.. الحرب تضرب سلاسل التوريد العالمية
11:30 | 2022-02-28
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية: فكرة نشوب صراع نووي لا يمكن تقبلها
11:00 | 2022-02-28
بكين تدعو واشنطن لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات بين البلدين
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
28/02/2022 21:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
28/02/2022 21:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
28/02/2022 21:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact