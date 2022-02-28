عربي-دولي

سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

Lebanon 24
28-02-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-924468-637816693917359040.jpg
Doc-P-924468-637816693917359040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المجلس الاتحادي في سويسرا في بيان نُشر اليوم الاثنين، إن سويسرا تغلق المجال الجوي لجميع الرحلات القادمة من روسيا وأي طائرات تحمل علامات روسية، وذلك اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو يوم 28 شباط، باستثناء الرحلات الخاصة بالاحتياجات الإنسانية والطبية والدبلوماسية.
وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، والتي سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وكانت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، قد أعلنت أمس السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة، كما قالت إستونيا، إحدى دول البلطيق، إنها ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي.
كما أعلنت كل من السويد والدنمارك وأيرلندا والنمسا أنها ستغلق أيضا مجالها الجوي، فيما أفادت وزارة النقل الألمانية بأنه اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، من أمس الأحد، سيتم إغلاق الأجواء فوق ألمانيا أمام الطيران الروسي.
إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة "إيروفلوت" للطيران، وحظرت هبوط رحلات الشركة في مطاراتها، فيما أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية بما في ذلك رحلات الترانزيت.
وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، إن روسيا تغلق أجواءها أمام شركات النقل الجوي لدول البلطيق، وكذلك سلوفينيا، ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-02-28
13:30 | 2022-02-28
13:00 | 2022-02-28
12:00 | 2022-02-28
11:30 | 2022-02-28
11:00 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website