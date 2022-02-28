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سويسرا تتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

Lebanon 24
28-02-2022 | 14:30
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أعلن الرئيس السويسري، إغناسيو كاسيس، الاثنين، أن بلاده ستتبنى عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، من بينها تجميد أصول، وذلك على خلفية الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.
واعتبر إغناسيو كاسيس، في مؤتمر صحفي، أن "غزو موسكو غير مقبول على أساس أخلاقي وسياسي"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وأضاف في إشارة إلى الكيان التنفيذي السويسري: "المجلس الاتحادي قرر تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي بالكامل، وتشمل تجميد الأصول".
وعقب تبني سويسرا للعقوبات، قالت وزيرة الدفاع، فيولا أمهيرد، إن "تقييما لمسؤولين سويسريين خلص إلى استبعاد استخدام روسيا أسلحتها النووية ضد الغرب" في الصراع بشأن غزو أوكرانيا.
وتابعت: "بالطبع نحن ندرس جميع السيناريوهات، لكن تحقيقاتنا تشير إلى أن احتمال استخدام الأسلحة النووية ضعيف".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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