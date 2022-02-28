عربي-دولي

لافروف يطلع نظيره الإماراتي على الوضع في أوكرانيا

Lebanon 24
28-02-2022 | 15:00
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أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في محادثات هاتفية اليوم، على سير العملية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أطلع الوزير لافروف نظيره الإماراتي آل نهيان بالتفصيل على الوضع في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية"، مؤكدا "تمسك روسيا بالمفاوضات مع السلطات الأوكرانية".
وأضاف: "أكد لافروف للجانب الإماراتي أن العملية الروسية تهدف لنزع سلاح أوكرانيا حصرا، وتتوخى أقصى درجات الحيطة للحفاظ على حياة المدنيين وسلامتهم".
وتابع: "بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه، وتم إيلاء اهتمام خاص لمهام التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبو ظبي في تشلاين الأول 2019، وبنود إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الموقعة في موسكو في حزيران 2018".
المصدر: روسيا اليوم
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