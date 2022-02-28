15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ماكرون وجّه رسالة إلى الجيوش الفرنسية: يمكن لفرنسا الاعتماد عليكم
Lebanon 24
28-02-2022
|
16:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى ضباط الجيش والصف والجنود والبحارة والطيارين والموظفين المدنيين في الجيوش الفرنسية.
وقال ماكرون: "إن الهجوم غير الشرعي والمباشر والواسع الذي تم شنه على أوكرانيا يوم الخميس 24 شباط هو أكثر استعراض جاد وغير مقيد للسلطة من قبل النظام الروسي منذ عهد الاتحاد السوفياتي".
وأضاف: "ومع ذلك فهذا ليس الحدث الأول الذي تواجهه الجيوش الفرنسية، بخاصة في السنوات الأخيرة.. تحت البحار، في البحر، في الجو، في الفضاء، وعلى الأرض، في المحيط الأطلسي، في الشرق الأوسط، في البحر المتوسط وإفريقيا، في المجالات المادية وغير المادية، تواجه القوات الفرنسية احتكاكا مع القوات الروسية بشكل منتظم أو غير منتظم".
وتابع: "النظام الروسي الذي لم يتعرض للهجوم والتهديد، يفترض استخدام القوة وسيلة للتعبير في العلاقات الدولية.. لقد اختار مرة أخرى العدوان العسكري ضد أوكرانيا وعبر أوكرانيا ضد مبادئ الحرية والسيادة والقانون واحترام الفرد... احترام الكلمة والديمقراطية التي تجمع أوروبا وحلفاءها".
وأضاف: "في الآونة الأخيرة اختار رئيس الدولة الروسية إعطاء الأزمة بعدا غير مبرر، وفي هذا السياق من التوترات الشديدة تدرك فرنسا أنها تستطيع مرة أخرى الاعتماد على جيوشها"، وفق" روسيا اليوم".
تابع
الأكثر قراءة
كارين رزق الله تلفت الأنظار ببدلة رجالية مكشوفة.. وتخرج عن صمتها: هذه حقيقة علاقتي بفادي شربل (فيديو)
Lebanon 24
كارين رزق الله تلفت الأنظار ببدلة رجالية مكشوفة.. وتخرج عن صمتها: هذه حقيقة علاقتي بفادي شربل (فيديو)
02:01 | 2022-02-28
28/02/2022 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
13:11 | 2022-02-28
28/02/2022 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالخرائط: آذار "الغدار" يتوعد.. استعدوا لعواصف ثلجية وأجواء قطبية في هذه التواريخ
Lebanon 24
بالخرائط: آذار "الغدار" يتوعد.. استعدوا لعواصف ثلجية وأجواء قطبية في هذه التواريخ
01:32 | 2022-02-28
28/02/2022 01:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
13:33 | 2022-02-28
28/02/2022 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
02:45 | 2022-02-28
28/02/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:17 | 2022-02-28
واشنطن تطرد 12 دبلوماسياً من بعثة روسيا بالأمم المتحدة
16:30 | 2022-02-28
روسيا وأوكرانيا تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات في القريب العاجل
15:30 | 2022-02-28
أردوغان: سنستخدم اتفاقية مونترو لمنع التصعيد بأوكرانيا
15:00 | 2022-02-28
لافروف يطلع نظيره الإماراتي على الوضع في أوكرانيا
14:30 | 2022-02-28
سويسرا تتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
13:30 | 2022-02-28
البرلمان العراقي: تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس والتصويت على اللجان النيابية
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 01:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 01:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 01:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact