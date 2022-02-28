عربي-دولي

ماكرون وجّه رسالة إلى الجيوش الفرنسية: يمكن لفرنسا الاعتماد عليكم

Lebanon 24
28-02-2022 | 16:50
A-
A+
Doc-P-924572-637816891557364071.jpg
Doc-P-924572-637816891557364071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى ضباط الجيش والصف والجنود والبحارة والطيارين والموظفين المدنيين في الجيوش الفرنسية.

وقال ماكرون: "إن الهجوم غير الشرعي والمباشر والواسع الذي تم شنه على أوكرانيا يوم الخميس 24 شباط هو أكثر استعراض جاد وغير مقيد للسلطة من قبل النظام الروسي منذ عهد الاتحاد السوفياتي".

وأضاف: "ومع ذلك فهذا ليس الحدث الأول الذي تواجهه الجيوش الفرنسية، بخاصة في السنوات الأخيرة.. تحت البحار، في البحر، في الجو، في الفضاء، وعلى الأرض، في المحيط الأطلسي، في الشرق الأوسط، في البحر المتوسط وإفريقيا، في المجالات المادية وغير المادية، تواجه القوات الفرنسية احتكاكا مع القوات الروسية بشكل منتظم أو غير منتظم".

وتابع: "النظام الروسي الذي لم يتعرض للهجوم والتهديد، يفترض استخدام القوة وسيلة للتعبير في العلاقات الدولية.. لقد اختار مرة أخرى العدوان العسكري ضد أوكرانيا وعبر أوكرانيا ضد مبادئ الحرية والسيادة والقانون واحترام الفرد... احترام الكلمة والديمقراطية التي تجمع أوروبا وحلفاءها".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة اختار رئيس الدولة الروسية إعطاء الأزمة بعدا غير مبرر، وفي هذا السياق من التوترات الشديدة تدرك فرنسا أنها تستطيع مرة أخرى الاعتماد على جيوشها"، وفق" روسيا اليوم". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:17 | 2022-02-28
16:30 | 2022-02-28
15:30 | 2022-02-28
15:00 | 2022-02-28
14:30 | 2022-02-28
13:30 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website