الانضمام للاتحاد الأوروبي.. خطوة ستعزز موقف أوكرانيا الدفاعي ضد روسيا

ومنذ انتخابه رئيسا، طالبت حكومة زيلينسكي بقبول البلاد في الاتحاد الأوروبي والناتو، ورغم أن القبول في الناتو قد يكون أكثر تعقيدا، إلا أن إجراءات القبول في الاتحاد الأوروبي كانت تجري حتى قبل الطلب الرسمي الأوكراني.ويقول موقع GIZ التابع للحكومة الألمانية، التي رعت "شراكة" أوكرانية أوروبية إن هناك لجانا تقوم بدراسة وتنفيذ إصلاحات مطلوبة في أوكرانيا لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.ويقول الموقع إن "أوكرانيا هي ثاني أكبر بلد أوروبي، وهي أيضا من ضمن الأكثر فقرا".وبحسب الموقع فإن " اتفاقية الشراكة التي وقعتها أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في عام 2014 تتضمن منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة تغطي الوصول الخالي من الرسوم الجمركية إلى السوق الأوكرانية والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتدابير اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأوكرانية واعتماد المعايير القانونية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي".وتحتاج أوكرانيا بحسب الموقع إلى تنفيذ إصلاحات "تمثل تحديا كبيرا" ومن غير المعروف إن كان وضع أوكرانيا الحالي سيؤدي إلى تغاضي الدول الأوروبية عن طلب هذه الإصلاحات قبل اعتماد عضوية كييف في الاتحاد.مساعدة عسكرية "فورية"ذكر موقع "فوربس" أن الانضمام للاتحاد الأوروبي سيعني "مساعدة فورية" لأوكرانيا عسكريا.ويضم بند الدفاع المشترك دول الاتحاد الأوروبي، وينص على أنه يجب على الأعضاء الآخرين مساعدة دولة إن "كانت ضحية لاعتداء مسلح على أراضيها".والشرط الدفاعي هذا يقع ضمن معاهد لشبونة، وهي اتفاقية دولية لتعديل معاهدتين سابقتين اللتين شكلتا الأساس الدستوري لتأسيس الاتحاد الأوروبي.ويساهم بند الدفاع المشترك في تعزيز التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع التهديدات الخارجية، وفقا للمادة 42 (7) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.وذكر موقع الاتحاد الأوروبي أن هذا البند ينص على أنه إذا كانت إحدى دول الاتحاد الأوروبي ضحية لعدوان مسلح على أراضيها، فإن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ملزمة بمساعدتها ومساعدتها بكل الوسائل المتاحة لها، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.و"هذا الالتزام بالدفاع المتبادل ملزم لجميع دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإنه لا يؤثر على حياد بعض دول الاتحاد الأوروبي ويتوافق مع التزامات دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الناتو".وأشار موقع "مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية" إلى أن صياغة المادة تذكر بالمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تنص على أن الدول الأعضاء في "الناتو" يجب عليها أن تساعد الطرف الذي يتعرض لهجوم "من خلال اتخاذ.. الإجراء الذي تراه ضروريا على الفور، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة".وذكر الموقع ذاته في تقرير تساءل حول طبيعة الشروط العسكرية التي تجمع الدول الأعضاء، أن الاتحاد الأوروبي توجه خلال السنوات الأخيرة "مدفوعا بإحساس متزايد بانعدام الأمن" نحو رفع قدراته الدفاعية، وذلك بسبب عدة عوامل منها ضم روسيا إقليم القرم الأوكراني عام 2014.ووفقا لرويترز، فإن أوكرانيا لديها اتفاقية شراكة مع الكتلة المكونة من 27 دولة، لكنها تريد أن تحظى بعضوية كاملة كاملة، وهو أمر تعارضه روسيا.وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن هويته، في حديث للصحفيين، الاثنين، إن عضوية أوكرانيا لم تتم مناقشتها حتى الآن حتى لا تثير استعداء موسكو، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غير الأمور.ونقلت رويترز عن المسؤول الأوروبي قوله إن ""هذا العدوان الروسي غير المسبوق الذي نراه ضد أوكرانيا والإدانة القوية لذلك من قبل الاتحاد الأوروبي والغضب في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والرأي العام، أعتقد أنه من المحتمل أيضا أن يكون عاملا.. ذلك سيحدد الطريقة التي نرد بها (على طلب العضوية)".ويبدو أن كييف قد تكون بحاجة لمساعدة عسكرية فورية، إذ أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، يوما عصيبا على قواته.وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها تعيش "فترة صعبة"، مضيفة أن القوات الروسية "تواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبا".وفي منشور باللغة الإنكليزية على فيسبوك، قالت هيئة الأركان إن أفراد قوة الدفاع في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية جنوب غرب كييف، يقاومون القصف المدفعي والهجمات الروسية.هل تنضم كييف قريبا؟بشكل عام، يعتبر التوجه نحو الغرب من أكبر المشاكل التي سببت توترات بين موسكو وكييف، وطلب أوكرانيا في هذا التوقيت قد يكون مدفوعا بالرغبة في إظهار التحدي لموسكو، التي تشن غزوا عسكريا منذ خمسة أيام على كييف، وأيضا في استغلال العواطف المؤيدة لأوكرانيا في أوروبا لتسريع عملية الانضمام.وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن تحول كييف نحو الاتحاد الأوروبي أثار غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وساعد في تأجيج الصراع الذي تورط فيه الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا.ويبدي الاتحاد الأوروبي إشارات داعمة للمطلب الأوكراني.وغرد الرئيس زيلينسكي، السبت قائلا إنه تحدث مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، حيث كتب "إنها لحظة حاسمة لإغلاق المناقشة الطويلة الأمد مرة واحدة وإلى الأبد واتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد".