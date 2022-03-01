17
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
من الشرق باتجاه أوروبا.. تحركات جديدة "مقلقة" للجيش الروسي
Lebanon 24
01-03-2022
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
على وقع العملية العسكرية الروسية الدائرة في أوكرانيا، كشفت وسائل إعلام روسية رسمية عن تحركات لقوات تابعة للجيش داخل الأراضي الروسية، من أقصى شرق البلاد إلى الغرب باتجاه أوروبا.
وقالت وكالة أنباء "إنترفاكس"، إن القوات الروسية المتمركزة في أقصى شرق البلاد تجري تدريبات في منطقة أستراخان، التي تقع على الحدود بين الجزءين الأوروبي والآسيوي من روسيا.
وقالت قيادة المنطقة العسكرية الروسية الشرقية، الثلاثاء، إن القوات ستتدرب في تحركات لمسافات طويلة للوحدات العسكرية من بين مهام أخرى.
وتثير هذه التحركات القلق من إمكانية استدعاء قوات روسية جديدة إلى داخل أوكرانيا، التي تشهد غزوا روسيا منذ صباح الخميس، مما ينبئ بإطالة أمد النزاع الدموي.
كما تأتي التحركات تزامنا مع حشد جديد لقوات روسية في بيلاروسيا، على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وفقا لصور التقطتها أقمار صناعية ونشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأميركية.
وكانت أوكرانيا تحدثت عن تعثرات وخسائر للجيش الروسي على أراضيها، مشيرة إلى أنه فقد الآلاف من جنوده بين قتيل ومصاب.
ومنذ بدأت القوات الروسية هجومها على أوكرانيا، نجحت قوات الأخيرة حتى الآن في الدفاع عن كييف وصد الهجمات الروسية عليه.
وفي اليوم الخامس على بدء الغزو، لا يزال تقدم القوات الروسية "بطيئا"، علما أن هذه القوات تحتشد حول العاصمة.
والثلاثاء قالت رئاسة أركان الجيش الأوكراني في منشور على "فيسبوك"، إن القوات الروسية أعادت تجميع صفوفها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وحشدت عربات مدرعة وأسلحة مدفعية "لكي تقوم قبل كل شيء بتطويق كييف والمدن الكبرى الأخرى في أوكرانيا والسيطرة عليها".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
14:12 | 2022-02-28
28/02/2022 02:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
13:11 | 2022-02-28
28/02/2022 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
13:33 | 2022-02-28
28/02/2022 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الحسابات في المصارف.. إليكم ما يحصل مطلع كل شهر!
Lebanon 24
خبرٌ عن الحسابات في المصارف.. إليكم ما يحصل مطلع كل شهر!
12:06 | 2022-02-28
28/02/2022 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلن سعر دولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغ؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلن سعر دولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغ؟
11:01 | 2022-02-28
28/02/2022 11:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2022-03-01
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 440 مدنياً بين حزيران وأيلول 2021 في جنوب السودان
06:00 | 2022-03-01
بيونغ يانغ تؤكد مجدداً: ليس لدينا أي إصابة بـ"كورونا"
05:30 | 2022-03-01
الكشف أخيرًا عن الوتيرة التطورية الغريبة لطفرات SARS-CoV-2
05:00 | 2022-03-01
الجيش الروسي على مشارف مدينة أوكرانية أخرى...اليكم التفاصيل!
04:30 | 2022-03-01
وسط الحرب في أوكرانيا.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل
04:15 | 2022-03-01
حريق هائل وسط دمشق وسقوط قتلى! (فيديو)
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 14:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 14:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 14:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact