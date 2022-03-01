ضربة دقيقة: درون أوكرانية تدمر منظومة "سام" الروسية.. شاهدوا الفيديو

قامت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الإثنين، بنشر مقطع فيديو لتدمير منظومة صاروخية روسية متوسطة المدى قرب العاصمة كييف.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تدمير منظومة سام الروسية قرب قرية إيفانكيف، في منطقة كييف".

وأشارت إلى أن عملية التدمير هذه تمت باستخدام طائرة بدون طيار "درون" من نوع "بيرقدار".

وتعد "سام" منظومة صواريخ أرض جو ذاتية الدفع ومتوسطة المدى، طورت من قبل الاتحاد السوفييتي بغرض صد صواريخ "كروز" والقنابل الذكية والطائرات.

Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області.



— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022

وقالت شركة "ماكسار تكنولوجيز"، اليوم الثلاثاء، إن صورا التقطت بالأقمار الصناعية الإثنين، أظهرت رتلا عسكريا روسيا شمالي كييف، يمتد لمسافة 64 كيلومترا.

وأوضحت الشركة أن عمليات نشر إضافية لقوات برية ووحدات طائرات هليكوبتر هجومية برية شوهدت أيضا في جنوب بيلاروسيا، على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الأوكرانية الشمالية، حسبما ذكرت "رويترز".

ومن جهة أخرى، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى فرض حظر على روسيا في "كل مرافئ العالم ومطاراته".

وفي رسالة عبر الفيديو نشرت على "فيسبوك"، قال زيلينسكي إن "دولة مثل هذه يجب أن تمنع من دخول جميع المرافئ والقنوات المائية والمطارات في العالم".