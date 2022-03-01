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الجيش الروسي على مشارف مدينة أوكرانية أخرى...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
01-03-2022 | 05:00
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وصل الجيش الروسي، الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفقما أعلن رئيس البلدية إيغور كوليخايف.

وقال كوليخايف على "فيسبوك" إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون"، وأضاف: "خيرسون كانت وستبقى أوكرانية".
المصدر: سكاي نيوز
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