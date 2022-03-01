17
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
خاص
الكشف أخيرًا عن الوتيرة التطورية الغريبة لطفرات SARS-CoV-2
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
01-03-2022
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تميز الجدول الزمني لوباء كوفيد-19 بسلسلة من الموجات الكارثية: انتشار العدوى في كل أنحاء العالم، والذي غالبًا ما يكون مصحوباً بمتغيرات مطورة حديثًا مثل دلتا وأوميكرون.
وبحسب موقع "ساينس أليرت" الأسترالي، "بالطبع، هذه هي الطريقة التي يمكن أن يحدث بها التطور الفيروسي. لكن SARS-CoV-2 هو فيروس قادر وخطير بشكل غير عادي. وما يجعل هذا "الفيروس التاجي الجديد" صعباً للغاية هو حداثته المستمرة - أي الوتيرة السريعة غير المعتادة التي يبدو أن المتحورات الجديدة تتكاثر بها. ويشرح سيباستيان دوشين، باحث الأمراض المعدية من معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة في أستراليا، "ما شهدناه مع متحورات SARS-CoV-2، لا سيما المتحورات المثيرة للقلق، هو أنها أنتجت العديد من الطفرات أكثر مما كنا نتوقع في ظل الوتيرة التطورية العادية لفيروسات كورونا المماثلة". عادة، يلاحظ دوشين، تميل الفيروسات إلى التحور بوتيرة ثابتة نسبيًا، وربما يستغرق الأمر عامًا أو أكثر حتى يظهر متحور فيروسي جديد. لكن يبدو أن فيروس كورونا لا يلتزم بهذا التقويم. وقال دوشين: "ظهر متحور دلتا، على سبيل المثال، في غضون ستة أسابيع فقط من ظهور أسلافه"."
وتابع الموقع، "في دراسة جديدة ، سعى دوشين وزملاؤه الباحثون إلى التحقق من مصدر هذا الإطار الزمني المتسارع بشكل كبير. قاموا بتحليل بيانات تسلسل جينوم SARS-CoV-2 لفحص كيفية ارتباط ظهور المتحورات المثيرة للقلق (المركبات العضوية المتطايرة، الأنساب الأكثر ضراوة) بالتغيرات في معدل استبدال الفيروس: المعدل الذي تظهر به الطفرات الجديدة في الشفرة الجينية لمسببات الأمراض. وفقًا للباحثين، يشير معدل الاستبدال الخلفي لـ SARS-CoV-2 إلى أن الفيروس ينتج تقريبًا طفرتين كل شهر. لكن المركبات العضوية المتطايرة هي وحش مختلف. فمع اكتساب متحورات مثل ألفا، بيتا، غاما ودلتا العديد من الطفرات في أطر زمنية قصية نسبيا، فيمكن لكل من واحدة منها التأثير على بعض الأمور كحجم العدوى التي تتمتع بها المتحورات، أو القدرة على انتاج نفسها،..."
وأضاف، "يشرح الباحثون في ورقتهم، بقيادة المؤلف الأول جون تاي، الباحث في المعلوماتية الحيوية في معهد دوهرتي، "إن العدد الهائل من الطفرات التي لوحظت في هذه المركبات العضوية المتطايرة الأربعة أعلى بكثير مما هو متوقع في ظل التقديرات التطورية لمعدل تطور النيوكليوتيدات لـ SARS-CoV-2". وفقًا للفريق، فإن سر الطفرة المتسارعة للمركبات العضوية المتطايرة ليس ظاهرة مستمرة، بل شيء يبدو أنه يحدث مؤقتًا في خلال فترة تطور الفيروس، ويحدث قبل وقت قصير من ظهور المتحورات. وكتب الفريق: "وجدنا أدلة دامغة على أن الزيادات العرضية، بدلاً من طويلة المدى، في معدل الاستبدال تدعم ظهور المركبات العضوية المتطايرة". إن المعدل المتزايد للبدائل أعلى بحوالى أربع مرات من تقدير معدل النشوء والتطور في خلفية SARS-CoV-2، لكن التحليل يشير إلى أن تراكم الطفرات يحدث في انفجار مضغوط: ربما تكون أقصر من أربعة أسابيع بالنسبة لمتحور بيتا وستة أسابيع لمتحور دلتا. استغرقت المتحورات الأخرى وقتًا أطول، حيث يُعتقد أن متحور جاما قد تطور على مدار 17 أسبوعًا، بينما تطلب ألفا 14 أسبوعًا. هذه هي الطريقة التي يحدث بها ذلك، ولكن بالنسبة لسبب حدوث هذه الطفرات، فنحن لسنا متأكدين تمامًا".
وبحسب الموقع، "يقول الباحثون إن ظهور المركبات العضوية المتطايرة ربما يكون مدفوعًا بالانتقاء الطبيعي. يمكن أن تشمل العوامل الأخرى ذات الصلة ظهور العدوى لدى السكان غير الملقحين - والتي قد تمكّن الفيروس من الانتشار والتطور بسهولة أكبر - إضافة إلى ظهور عدوى مستمرة لدى أفراد معينين، مثل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، مما قد يؤدي أيضًا إلى تغيير الديناميكيات الفيروسية. على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير مما لا نفهمه تمامًا حول ما الذي يؤدي إلى حدوث العديد من الطفرات السريعة في SARS-CoV-2، فإن حقيقة أنه يمكننا رؤية وتتبع هذا الحدث يعني أن المراقبة الجينية المستمرة للفيروس أمر بالغ الأهمية. قد يمنحنا القيام بذلك فرصة لوقف الموجة التالية، بدلاً من اللحاق بها. وقال دوشين لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، "هذا يجعل حالة المراقبة الجينية جيدة جدًا، لأننا لم نلاحظ الأشكال الوسيطة من أوميكرون، وبالتأكيد كان هناك القليل". وختم: "تخيل لو كان بإمكانك اكتشاف أوميكرون في المرضى القلائل الأوائل، لو كان بإمكانك منع انتشاره من هناك،لما كنا في الوضع الذي نحن في خضمه الآن"."
خاص
عربي-دولي
صحة
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
14:12 | 2022-02-28
28/02/2022 02:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
13:11 | 2022-02-28
28/02/2022 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
13:33 | 2022-02-28
28/02/2022 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الحسابات في المصارف.. إليكم ما يحصل مطلع كل شهر!
Lebanon 24
خبرٌ عن الحسابات في المصارف.. إليكم ما يحصل مطلع كل شهر!
12:06 | 2022-02-28
28/02/2022 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلن سعر دولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغ؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلن سعر دولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغ؟
11:01 | 2022-02-28
28/02/2022 11:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2022-03-01
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 440 مدنياً بين حزيران وأيلول 2021 في جنوب السودان
06:00 | 2022-03-01
بيونغ يانغ تؤكد مجدداً: ليس لدينا أي إصابة بـ"كورونا"
05:00 | 2022-03-01
الجيش الروسي على مشارف مدينة أوكرانية أخرى...اليكم التفاصيل!
04:30 | 2022-03-01
وسط الحرب في أوكرانيا.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل
04:15 | 2022-03-01
حريق هائل وسط دمشق وسقوط قتلى! (فيديو)
04:00 | 2022-03-01
صحيفة: أحداث أوكرانيا ستغير بشكل كبير حجم رسالة بايدن إلى الكونغرس
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 14:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 14:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 14:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact