الكشف أخيرًا عن الوتيرة التطورية الغريبة لطفرات SARS-CoV-2

تميز الجدول الزمني لوباء كوفيد-19 بسلسلة من الموجات الكارثية: انتشار العدوى في كل أنحاء العالم، والذي غالبًا ما يكون مصحوباً بمتغيرات مطورة حديثًا مثل دلتا وأوميكرون.وبحسب موقع "ساينس أليرت" الأسترالي، "بالطبع، هذه هي الطريقة التي يمكن أن يحدث بها التطور الفيروسي. لكن SARS-CoV-2 هو فيروس قادر وخطير بشكل غير عادي. وما يجعل هذا "الفيروس التاجي الجديد" صعباً للغاية هو حداثته المستمرة - أي الوتيرة السريعة غير المعتادة التي يبدو أن المتحورات الجديدة تتكاثر بها. ويشرح سيباستيان دوشين، باحث الأمراض المعدية من معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة في أستراليا، "ما شهدناه مع متحورات SARS-CoV-2، لا سيما المتحورات المثيرة للقلق، هو أنها أنتجت العديد من الطفرات أكثر مما كنا نتوقع في ظل الوتيرة التطورية العادية لفيروسات كورونا المماثلة". عادة، يلاحظ دوشين، تميل الفيروسات إلى التحور بوتيرة ثابتة نسبيًا، وربما يستغرق الأمر عامًا أو أكثر حتى يظهر متحور فيروسي جديد. لكن يبدو أن فيروس كورونا لا يلتزم بهذا التقويم. وقال دوشين: "ظهر متحور دلتا، على سبيل المثال، في غضون ستة أسابيع فقط من ظهور أسلافه"."وتابع الموقع، "في دراسة جديدة ، سعى دوشين وزملاؤه الباحثون إلى التحقق من مصدر هذا الإطار الزمني المتسارع بشكل كبير. قاموا بتحليل بيانات تسلسل جينوم SARS-CoV-2 لفحص كيفية ارتباط ظهور المتحورات المثيرة للقلق (المركبات العضوية المتطايرة، الأنساب الأكثر ضراوة) بالتغيرات في معدل استبدال الفيروس: المعدل الذي تظهر به الطفرات الجديدة في الشفرة الجينية لمسببات الأمراض. وفقًا للباحثين، يشير معدل الاستبدال الخلفي لـ SARS-CoV-2 إلى أن الفيروس ينتج تقريبًا طفرتين كل شهر. لكن المركبات العضوية المتطايرة هي وحش مختلف. فمع اكتساب متحورات مثل ألفا، بيتا، غاما ودلتا العديد من الطفرات في أطر زمنية قصية نسبيا، فيمكن لكل من واحدة منها التأثير على بعض الأمور كحجم العدوى التي تتمتع بها المتحورات، أو القدرة على انتاج نفسها،..."وأضاف، "يشرح الباحثون في ورقتهم، بقيادة المؤلف الأول جون تاي، الباحث في المعلوماتية الحيوية في معهد دوهرتي، "إن العدد الهائل من الطفرات التي لوحظت في هذه المركبات العضوية المتطايرة الأربعة أعلى بكثير مما هو متوقع في ظل التقديرات التطورية لمعدل تطور النيوكليوتيدات لـ SARS-CoV-2". وفقًا للفريق، فإن سر الطفرة المتسارعة للمركبات العضوية المتطايرة ليس ظاهرة مستمرة، بل شيء يبدو أنه يحدث مؤقتًا في خلال فترة تطور الفيروس، ويحدث قبل وقت قصير من ظهور المتحورات. وكتب الفريق: "وجدنا أدلة دامغة على أن الزيادات العرضية، بدلاً من طويلة المدى، في معدل الاستبدال تدعم ظهور المركبات العضوية المتطايرة". إن المعدل المتزايد للبدائل أعلى بحوالى أربع مرات من تقدير معدل النشوء والتطور في خلفية SARS-CoV-2، لكن التحليل يشير إلى أن تراكم الطفرات يحدث في انفجار مضغوط: ربما تكون أقصر من أربعة أسابيع بالنسبة لمتحور بيتا وستة أسابيع لمتحور دلتا. استغرقت المتحورات الأخرى وقتًا أطول، حيث يُعتقد أن متحور جاما قد تطور على مدار 17 أسبوعًا، بينما تطلب ألفا 14 أسبوعًا. هذه هي الطريقة التي يحدث بها ذلك، ولكن بالنسبة لسبب حدوث هذه الطفرات، فنحن لسنا متأكدين تمامًا".وبحسب الموقع، "يقول الباحثون إن ظهور المركبات العضوية المتطايرة ربما يكون مدفوعًا بالانتقاء الطبيعي. يمكن أن تشمل العوامل الأخرى ذات الصلة ظهور العدوى لدى السكان غير الملقحين - والتي قد تمكّن الفيروس من الانتشار والتطور بسهولة أكبر - إضافة إلى ظهور عدوى مستمرة لدى أفراد معينين، مثل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، مما قد يؤدي أيضًا إلى تغيير الديناميكيات الفيروسية. على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير مما لا نفهمه تمامًا حول ما الذي يؤدي إلى حدوث العديد من الطفرات السريعة في SARS-CoV-2، فإن حقيقة أنه يمكننا رؤية وتتبع هذا الحدث يعني أن المراقبة الجينية المستمرة للفيروس أمر بالغ الأهمية. قد يمنحنا القيام بذلك فرصة لوقف الموجة التالية، بدلاً من اللحاق بها. وقال دوشين لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، "هذا يجعل حالة المراقبة الجينية جيدة جدًا، لأننا لم نلاحظ الأشكال الوسيطة من أوميكرون، وبالتأكيد كان هناك القليل". وختم: "تخيل لو كان بإمكانك اكتشاف أوميكرون في المرضى القلائل الأوائل، لو كان بإمكانك منع انتشاره من هناك،لما كنا في الوضع الذي نحن في خضمه الآن"."