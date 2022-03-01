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روسيا: عملياتنا في أوكرانيا مستمرة حتى تتحقق أهدافها

Lebanon 24
01-03-2022 | 08:30
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا "حتى تحقق أهدافها"، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

واعتبر شويغو أن الهدف الرئيسي لموسكو هو "حماية نفسها من التهديدات التي يصنعها الغرب"، مضيفا أن "روسيا لا تحتل الأراضي الأوكرانية".
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