17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لافروف: حان وقت إعادة السلاح النووي الأميركي من أوروبا إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
01-03-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه من غير المقبول بالنسبة لروسيا وجود الأسلحة النووية الأميركية على أراضي عدد من الدول الأوروبية، وحان الوقت لإعادتها إلى الولايات المتحدة.
وأشار لافروف إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي تحاول الابتعاد عن الحوار الصادق وجها لوجه وتختار طريق العقوبات، وأردف: "روسيا تتوقع عقد مؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي".
واعتبر لافروف أنّ "مأساة أوكرانيا هي نتيجة تواطؤ الرعاة الغربيين للنظام الإجرامي الذي تشكل هناك"، وقال: "
روسيا قلقة للغاية بشأن الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أصبح نتيجة للسياسة الغربية".
مع هذا، فقد رأى لافروف أنّ "تحقيق الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا من جانب دول الناتو له أهمية أساسية بالنسبة روسيا".
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
14:12 | 2022-02-28
28/02/2022 02:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
13:11 | 2022-02-28
28/02/2022 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
13:33 | 2022-02-28
28/02/2022 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الحسابات في المصارف.. إليكم ما يحصل مطلع كل شهر!
Lebanon 24
خبرٌ عن الحسابات في المصارف.. إليكم ما يحصل مطلع كل شهر!
12:06 | 2022-02-28
28/02/2022 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة يورغو شلهوب حديث المواقع بجمالها الأوروبي.. والأخير يعلّق: "كبرت البنوت" (صور)
Lebanon 24
ابنة يورغو شلهوب حديث المواقع بجمالها الأوروبي.. والأخير يعلّق: "كبرت البنوت" (صور)
02:00 | 2022-03-01
01/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-03-01
أوكرانيا تستدعى سفيريها من جورجيا وقرغيزستان
10:00 | 2022-03-01
حركة المياه على الارض... هل تتأثر بفعل تغيّر المناخ؟
09:30 | 2022-03-01
الكرملين: لا نزال نعتبر زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا
09:00 | 2022-03-01
مقاطعة دبلوماسية واسعة لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة
08:30 | 2022-03-01
روسيا: عملياتنا في أوكرانيا مستمرة حتى تتحقق أهدافها
08:00 | 2022-03-01
الروس على مقربة من أكبر محطة نووية بأوكرانيا.. وتحذيرات من كارثة!
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 17:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 17:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 17:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact