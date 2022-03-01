لافروف: حان وقت إعادة السلاح النووي الأميركي من أوروبا إلى الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه من غير المقبول بالنسبة لروسيا وجود الأسلحة النووية الأميركية على أراضي عدد من الدول الأوروبية، وحان الوقت لإعادتها إلى الولايات المتحدة.

وأشار لافروف إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي تحاول الابتعاد عن الحوار الصادق وجها لوجه وتختار طريق العقوبات، وأردف: "روسيا تتوقع عقد مؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي".

واعتبر لافروف أنّ "مأساة أوكرانيا هي نتيجة تواطؤ الرعاة الغربيين للنظام الإجرامي الذي تشكل هناك"، وقال: " روسيا قلقة للغاية بشأن الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أصبح نتيجة للسياسة الغربية".

مع هذا، فقد رأى لافروف أنّ "تحقيق الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا من جانب دول الناتو له أهمية أساسية بالنسبة روسيا".