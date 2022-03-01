الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 440 مدنياً بين حزيران وأيلول 2021 في جنوب السودان

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 440 مدنيا قتلوا في القتال بين الجماعات المتحاربة في جنوب غرب جنوب السودان بين حزيران وأيلول من العام الماضي.وأضافت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير مشترك، أن "انتهاكات وتجاوزات جسيمة ارتكبت لحقوق الإنسان، بما في ذلك مئات القتلى، ضد المدنيين أثناء القتال في مقاطعة تمبورا بولاية غرب الاستوائية".ولفت التقرير، إلى أن "نحو 64 مدنيا تعرضوا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع بينهم فتاة في الثالثة عشرة تعرضت لاغتصاب جماعي، ما تسبب بمقتلها، فيما سجل اختفاء 56 شخصا خلال الفترة نفسها".واضطر نحو 80 ألف شخص إلى الفرار من القتال، على ما أكد التقرير، مشيرا إلى تسجيل "انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان منها نهب الممتلكات وتدميرها وتجنيد الأطفال والهجوم على عمال ومنشآت وخطاب يحرض على الكراهية والعنف".وحمل التقرير المسؤولية ألى عناصر في القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كير وخصومهم الموالين لنائب الرئيس رياك مشار و"الميليشيات المرتبطة بهما".